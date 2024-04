Pere Guardiola admet que la UEFA només permetrà 9.000 espectadors a Montilivi per la Champions

El president del Consell d'Administració del Girona ha admès aquest diumenge que, molt probablement, si el club acaba confirmant el bitllet per la Champions, l'estadi de Montilivi només podrà tenir un aforament per a 9.000 espectadors perquè la UEFA no permetrà que es facin servir les grades provisionals. Al final de la Cursa Montilivi que s'ha celebrat avui, Guardiola ha parlat sobre la situació de l'equip i, sobretot, de la preocupació que s'ha estès entre els seguidors pel fet que l'estadi no reuneix les condicions que exigeix la principal competició de clubs del continent.

"A causa dels requisits de la UEFA, hem de pensar i analitzar molt la situació. La UEFA no ens deixa usar les grades supletòries i això voldria dir que tindríem un aforament de 9.000 seients. Estem intentant negociar si podem fer servir les grades, però tot apunta que no, ens han de donar la resposta definitiva", ha assenyalat el dirigent del Girona. Segons Guardiola, "la nostra intenció és fer-ho aquí i que el somni de Girona i els gironins, dels jugadors, de Míchel i de tot, es faci realitat a Montilivi. Però hem d'analitzar totes les situacions. Ens han de respondre". La UEFA ja ha vingut un parell de cops a Girona "per analitzar què fem i com ho fem. Caldria fer d'altres adaptacions com la sala de premsa i moltes altres coses que ens demanen. D'aquí a dues setmanes sabrem exactament on estem", ha explicat

El president del Consell d'Administració del Girona ha afegit que "farem tot el possible per jugar la Champions a Montilivi. No hi ha més, l'altra opció és buscar un estadi superior que implicaria anar-te'n a Barcelona. Aquest seria el pla B. però hem d'anar cremant etapes. A veure què diu la UEFA, la intenció és jugar a Montilivi i, en funció d'això, veurem què és el millor per a tothom. No voldríem que ningú es quedés sense gaudir de la Champions. Guardiola també ha dit que la "la nostra prioritat són els abonats. Hem de veure com podem encabir tothom". A més ha reconegut que "mai faràs el pla perfecte. Intentarem que tothom pugui gaudir de la Champions, aquest és un problema bonic de tenir".

En l'àmbit esportiu s'ha mostrat molt satisfet pel triomf a Las Palmas, que juntament amb la derrota de l'Athletic al Metropolitano deixa la classificació per a la Lliga de Campions pràcticament a tocar. De fet, pot ser matemàtica el cap de setmana que ve, divendres si els bascos perden amb el Getafe, o l'endemà si el Girona derrota el Barça. "Hi som molt a prop. Ens falta poquet. La setmana vinent o en les següents esperem certificar-ho. Quan hi entrem serà un repte, bonic i positiu, que provoca i fa que ens hàgim de posar les piles en moltes coses. Estem preparats per fer-ho". Sobre el partit contra el Barça del dissabte vinent (18.30h), Pere Guardiola ha considerat que "el camp estarà ple a vessar, depèn de nosaltres, potser podem celebrar la fita el dia abans. El segon lloc? L'objectiu era salvar-nos, després fer la millor classificació, anar a la Conference, la Lliga Europa i ara la Champions. Per què no, quedar segons?, sense pressió i amb calendari tot és possible. Com diu Míchel, podem guanyar a tothom. Ficar-nos a la Champions i fer la temporada que hem fet ja és un motiu d'orgull".