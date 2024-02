El Roses es manté a la zona mitjana de Primera Catalana després d’acabar donant el punt per bo (0-0) davant un Can Gibert que li trepitja els talons que va estar més a prop del triomf, amb un pal inclòs a la recta final. Els d’Eric Pérez han tallat, durant el febrer, la sagnia de derrotes i, ajuntada als desencisos dels rivals directes, ara tenen set punts de marge respecte al descens a Segona Catalana. Davant el Can Gibert, pels rosincs va debutar el darrer fitxatge, el carriler Aleix Curiel, que arriba de la Jonquera. L'ex de l'Europa és el tercer jugador del club fronterer que arriba en aquest mercat d'hivern, després de Guillem Sastre i Marc Borràs.