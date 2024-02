El Roses va tornar a assaborir el triomf amb una golejada al camp del Blanes (2-4) que l'allunya del descens a Segona Catalana i que el situa de nou en una zona còmode de Primera. Després de vuit partits sense conèixer la victòria, els nois d'Eric Pérez van recuperar les sensacions de l'inici del curs i van batre un rival directe per eludir del descens.

Tot i anar a remolc en el marcador en dues ocasions (perdien 2-1 en el minut 50), els rosincs no es van desesperar i van acabar remuntant amb un trio de gols del pitxitxi Ali Gueye (47', 73' i 83') i una altra diana de Joel Huertas (51'), de penal.

El cap de setmana que ve hi haurà descans per Carnaval i el Roses tornarà a la competició el 17 de febrer davant el Can Gibert.