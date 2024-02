El golejador de Roses Suli Batis El Asri inicia, aquest dijous dia 15 de febrer, el Mundial de futbol platja a Dubai (Emirats Àrabs Units) amb la selecció espanyola absoluta. «Tot i que mai se sap, ja que hi ha molt nivell, confiava a anar convocat», reconeix Suli, que va ser cridat pel seleccionador Christian Méndez per primer cop fa tres anys. «La temporada passada la vaig acabar amb un molt bon moment, però has d’estar sempre a un alt nivell», afegeix.

Suli té 21 anys i aquest serà el seu primer gran torneig FIFA. A l’estiu passat va quedar subcampió de l’Euro Beach Soccer League (Eurocopa), a Alghero, Itàlia; i campió dels Jocs Mediterranis, a Heraclion, Grècia. I, a l’octubre, va obtenir el segon lloc del Mundialito Beach Soccer a Ayamonte, Huelva; i la sisena posició a la Copa NEOM Internacional que es va celebrar la ciutat de Neom, a l’Aràbia Saudita.

"Brasil és el favorit, però l’objectiu és guanyar i ho donarem tot per ser campions"

«Al Mundial, no sé quines opcions tenim, però l’objectiu és guanyar i ho donarem tot per ser campions». Té clar, però, quina és la selecció favorita: «Com sempre, el Brasil. El nivell dels jugadors és molt alt i el Mundial els coincideix en plena temporada».

En l’àmbit individual, el golejador altempordanès vol «debutar, jugar molts minuts i, com tot davanter, ser el màxim golejador del torneig o bé ajudar l’equip amb gols importants». Per al rosinc, els jugadors a tenir en compte són Rodrigo i Mauricinho (Brazil), Bê Martins (Portugal) i Chiky (Espanya). Suli és l’únic representant gironí en el Mundial de futbol platja, però no l’únic català. Al llistat de 12 jugadors també hi ha Jose Arias, de Torredemarra.

A la fase de grups, Espanya es veurà les cares amb l’Iran (aquest dijous 15, a les 18 h), Tahití (aquest dissabte 17, a les 14 h) i Argentina (dilluns 19, a les 14 h). Tots els partits de la selecció espanyola es podran seguir per Teledeporte. La final serà el 25 de febrer.

Del Rastrell a Mas Oliva

La platja del Rastrell, de Roses, allà on el seu germà gran, Mohamed, el portava a jugar quan era petit a futbol platja, ha vist créixer Suli. Després, va acabar d’explotar quan va conèixer el seu padrí futbolístic, Dani Haro, l’ànima d’aquest esport a Roses. Durant l’any, Suli juga amb diferents clubs, segons la competició. El 2023 va defensar els colors del Llevant, del Roses Platja, del Bahía de Mazarrón (Múrcia) i del Boca Gdansk (Polònia). Aquest 2024 no podrà jugar al Llevant perquè el club ha retirat la secció de futbol platja. Amb els granotes, el curs passat va ser subcampió de Primera, de la Copa i de la Supercopa d’Espanya, a més de ser escollit com a MVP de la Copa.

Sobre el seu futur, comenta que «ara, estic centrat amb la selecció», però per al Campionat Nacional de Primera Divisió podria ser captat pel Màlaga, l’Atlético Torrexón o el Roses Platja mateix, que tornarà a competir a la màxima categoria entre el maig i el juliol, amb sis fases repartides per a Andalusia: Chiclana, Rota, Marbella, Huelva, Màlaga i Torrox. «Roses és casa meva i sempre serà una opció», respon sobre el fet de jugar a la vila.

Quan Suli no està a la sorra, però, ja juga oficialment a Roses, a Mas Oliva. Aquesta temporada ha fitxat per l’AE Roses, que ha ascendit a Primera Catalana. Per estar al Mundial, es va perdre el darrer partit a Blanes i tampoc jugarà contra el Can Gibert i el líder Manlleu. «Al principi de temporada ja ho vam comentar amb l’Eric (Pérez) i no hi va haver cap problema. A més, normalment a futbol platja entreno als matins i a futbol-11 a les tardes», conclou.