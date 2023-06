El rosinc Suli Batis, de 20 anys, aspira a seguir sent convocat amb la selecció espanyola de futbol platja en les properes competicions. En l'àmbit de clubs, el jugador format al Roses Platja defensa els colors del Llevant, un dels màxims favorits. En futbol-11, aquesta temporada ha jugat a la Jonquera

La segona fase de la lliga de primera s’ha jugat a Roses. Va debutar amb un «hat-trick» i va acabar marcant cinc gols en tres partits amb el Llevant. És l’estrena somiada?

Estic molt content pels partits i per mi. No m'ho imaginava de cap manera. Feia partits que no em notava bé i aquí a casa m'he sentit com mai.

Quan li van dir que a Roses es jugaria la segona fase què va notar?

Al principi, estava nerviós per jugar a casa, amb la meva gent. La veritat és que m'he notat molt bé i espero que la fase es faci més cops a Roses.

És diferent la sorra de Roses respecte a altres camps?

Aquí, hi ha menys sorra, a Mazarrón (Múrcia), per exemple, n'hi ha molta i tens més possibilitats de caure.

El seleccionador espanyol (Christian Méndez) l’ha vist jugar en directe aquests dies a Roses. Què va pensar quan va rebre la trucada d’Espanya fa dos anys?

Al principi, pensava que era per anar a la sub-21. I quan em van dir que era per l'absoluta... Des que em van cridar per anar a Dubai he anat a totes les convocatòries. A l'Eurocopa, al classificatori per als Jocs Mundials i Europeus... Representar Espanya és una passada, és una selecció professional.

Quines competicions tenen properament?

Amb la selecció espanyola (absoluta) hi ha competicions fins el desembre, com el Mundial a Dubai, l'Euro Beach Soccer (Eurocopa) a Azerbaidjan, els Jocs Europeus a Polònia, els Jocs Mundials a Bali i els Jocs del Mediterrani a Grècia. A veure si puc anar convocat.

I amb el Llevant quines aspiracions té?

Som un equip molt jove. Els propers dies jugarem la Champions (Euro Winners Cup) a Portugal. L'any passat vam arribar fins als quarts de final. La temporada passada vam guanyar la lliga espanyola i la Supercopa i vam quedar sotscampions de la Copa.

Com veu el Roses Platja aquesta temporada?

Està fent una molt bona campanya. És un equip camaleònic. El veig molt preparat i amb opcions d'anar a la Final Four.

Quins jugadors destacaria?

Moussa (Chaatouf), Ridu (El Bassri) i Marc Borràs. Tots tres són del 2002 i competeixen molt bé. A Roses hi ha molta cultura de futbol platja i el camp (Rastrell) sempre està ple de gent i entrenant jugant.

Signaria un Llevant-Roses Platja a la final de la Final Four?

I tant, és clar. Tindria el cor dividit.

Quan es va introduir en el futbol platja?

Quan era petit el meu germà (Mohamed Batis) em portava a jugar aquí (platja del Rastrell) i a la platja del centre. A l'estiu jugàvem cada dia des de les 4 de la tarda fins a les 9 de la nit. Quan tenia 14 anys veia els meus amics entrenant al Roses Platja i en Dani Haro em va obrir les portes. És el meu padrí futbolístic, m'ha ajudat molt i li estic molt agraït. Sense ell, no hi hauria futbol platja a Roses, és la clau de tot. Amb 16 anys vaig jugar a la segona divisió de Portugal amb el Nazaré i a la Champions amb el Mazarrón.

Quan no juga a futbol platja, ho fa en el futbol-11. Pot aprofitar algun aspecte de la gespa a la sorra?

Sí, sobretot, el físic. I el gol. Si el tens a la gespa, a la sorra també.

Com es defineix com a jugador?

A la sorra soc un lleó, ho dono tot. A la gespa soc un extrem esquerre hàbil amb una mica de gol.

Es pot guanyar la vida amb el futbol platja?

Cobro per jugar amb la selecció espanyola i amb el Llevant, tinc 20 anys i no puc demanar més. Els jugadors d'alt nivell es poden guanyar molt bé la vida, sobretot a Rússia i a Polònia.

Si hagués d’escollir entre el futbol-11 o el futbol platja, amb què es quedaria?

Ara mateix, el futbol platja perquè em puc guanyar la vida. M’hauria agradat arribar lluny a la gespa.

Reforç de luxe pel Roses Platja al campionat català

Tot i jugar amb el Llevant, aquest cap de setmana el rosinc Suli Batis podrà defensar els colors del Roses Platja en el Campionat de Catalunya que es jugarà a casa. Al club rosinc va començar a endinsar-se amb el futbol platja i hi segueix entrenant quan no té concentracions amb el Llevant. Batis prové del futbol gespa, on actua d’extrem. Aquesta temporada l’ha jugada a la Jonquera, de Segona Catalana, procedent de l’AE Roses, amb qui havia començat a jugar a futbol. En la base, també va passar pel planter del Base Roses i del Peralada.