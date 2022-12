El tartan de l’Estadi Albert Gurt de Figueres ha passat a ser compartit per dos clubs d’atletisme de la ciutat després de la creació de l’Associació Atlètica Figueres. La nova entitat s’ha fundat arran d’unes desavinences que hi va haver a l’estiu entre membres de la junta i ja exentrenadors del Club Atletisme Figueres. L’AA Figueres i el CA Figueres, històrica entitat fundada el 1996 com a hereva de la secció d’atletisme del Club Natació Figueres, han establert en un document els horaris i les zones per dividir-se els espais del tartan.

Per temes burocràtics i pendents d’instàncies, no va ser fins la setmana passada que el nou club va poder trepitjar, oficialment, el Gurt. La nova entitat portava tres mesos entrenant en camps de futbol del CE La Salle de Figueres (La Finca) i de Santa Llogaia d’Àlguema mentre no disposava del vistiplau per córrer al tartan de l’estadi. També es van preparar al Parc Bosc de Figueres.

El nou club ja té 55 socis

Christian Montero és el president de l’AA Figueres i els dos principals entrenadors són Augusto Godinez i Yassir El Boussettaoui, fins fa uns mesos tècnics del CAF. «Fundar un nou club era l’últim recurs, però era l’única solució perquè l’Augusto i en Yassir s’havien de buscar la vida i molts atletes volien continuar entrenant amb ells», explica Montero.

Tenen 55 socis, una trentena llarga dels quals procedents del CAF tant en categories sèniors com de base, entre els quals destaquen els mateixos Yassir El Boussettaoui i Christian Montero, Laura Hernández, Lluïsa Mitjà, Pep Bossa, Isaac Carbó, Roger Pérez o Fatou Cham.

Un dels primers acords que ha arribat l’AAF és la filiació amb el Futbol Club Barcelona: els atletes continuaran entrenant i competint amb el club figuerenc, però els blaugranes els podran captar per anar a campionats de clubs en categories per sota sub-23, tant masculina com femenina, ja que l’AAF no disposa d’un grup prou ampli per presentar-se a lligues.

Christian Montero és el president del nou club d’atletisme. Té 31 anys, és de Santa Llogaia d’Àlguema i va estar molts anys vinculat al Club Atletisme Figueres.

Com neix l’Associació Atlètica Figueres?

L'AAF s’ha fundat per desavinences entre membres de la junta i entrenadors, en aquell moment, del CA Figueres. És un nou projecte, però espero que en un futur puguem tornar a estar junts. L’atletisme és un esport minoritari i crec que hem d’unir forces en lloc de separar-nos.

Què va passar?

Fundar un nou club és l'últim recurs que ens plantejàvem, però ho vam haver de fer per no perdre gent que val molt la pena, com en Yassir El Boussettaoui i l’Augusto Godinez. No es van entendre amb el CAF i el club els va acomiadar. A l’Augusto, li van oferir portar un grup més reduït i fer menys hores. Es va intentar fer una moció de censura i convocar una assemblea extraordinària. Es van haver de buscar la vida per una altra banda i molts atletes volien continuar entrenant amb ells. La solució final va ser crear un nou club. L’Augusto em porta entrenant des de fa 15 anys i ha entrenat molts atletes que han acabat destacant. Actualment, tenim 55 socis, un 90% dels quals procedents del CAF, entre absoluts, sub16 i sub14.

Que hi hagi dos clubs d’atletisme, és beneficiós o perjudicial per Figueres?

Per Figueres, perjudicial. Em sap greu dir-ho perquè ho hem muntat nosaltres. El nostre esport no és com el futbol, per anar a les lligues necessites un equip de 25 atletes. Tant de bo no hagués passat, però la situació ens va empènyer a fer-ho.

S’han afiliat al Barça. En què consisteix aquest acord?

Tenim 3 atletes al Barça, el seu director tècnic coneix l’Augusto i es va assabentar de la situació. Podran agafar els nostres atletes en campionats de clubs i serà una oportunitat i una motivació per ells.

El CA Figueres diu que els tècnics volien apropiar-se del club

El Club Atletisme Figueres va acomiadar, a finals d’estiu, els entrenadors Augusto Godínez i Yassir El Boussettaoui després de no arribar a un acord per a la reestructuració esportiva de l’entitat i per a la rebaixa dels sous que se’ls va proposar. Sobre aquesta decisió, el CAF explica que els dos tècnics «volien fer saltar la junta per poder apropiar-se del CAF. Per nosaltres, el club és una entitat sense ànim de lucre».

En referència a la creació de la nova entitat, el Club Atletisme Figueres diu que «l’Associació Atlètica Figueres només té un entrenador titulat, l’Augusto. Els altres tècnics són atletes que han fet el cicle d’animació esportiva, però que no han rebut formació d’entrenadors».

Amb l’adeu dels dos entrenadors, el CA Figueres va moure fitxa ràpidament i va incorporar Elena Poquet, entrenadora nacional d’atletisme que prové del Club Atletisme Ventalló i que va ser peça clau de l’entitat durant més de quinze anys.