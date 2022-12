La Sidreria Txot’s és el lloc de trobada ideal per a passar una bona estona en companyia de la família o els amics. Tot l’any podreu gaudir de la seva carta amb una gran varietat de productes. Ara que s’acosten les festes, el Txot’s és molt bona opció per celebrar els àpats d’empresa o els dinars i sopars amb familiars i amics. Aquestes festivitats podeu gaudir dels seus menús de grup, a partir de 8 persones, i escollir entre diferents opcions i preus des de 29 euros. Tots els locals de la cadena estan oberts el dia de Nadal i Sant Esteve perquè pugueu fer un bon àpat sense preocupar-vos de res.

Per altra banda, si voleu fer un bon regal a un gurmet, l’establiment us ofereix un val regal d’un menú per a dues persones. Podeu escollir entre el menú de Pop a la Brasa o el menú Txuleton. El primer consta de: amanida fresca, espatlla ibèrica de 100 grams i pa amb tomata, pop a la brasa brutal!, acompanyat de patates fregides i al caliu, i de postres el seu famós cheesecake casolà. Tot això, maridat amb una ampolla de sidra i una de vi. El menú Txuleton consta d’espatlla ibèrica de 100 grams amb pa amb tomata, amanida fresca, txuleton d’un quilo a la pedra de sal acompanyat de patates fregides, formatge Idiazabal amb nous i codonyat. Tot això maridat amb una ampolla de vi i una de sidra.

En els seus establiments de Figueres, Roses i Empuriabrava trobareu espais amplis i acollidors per passar una bona vetllada. Si voleu estar al dia de totes les novetats dels restaurants, podeu seguir-los a @sidreriatxots.