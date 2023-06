La republicana Anna Massot serà la nova alcaldessa de Castelló d'Empúries gràcies al pacte de govern que el seu partit ha subscrit amb el PSC i Demòcrates, i la intenció d'arribar a acords puntuals amb altres formacions del consistori. D'aquesta manera, ERC manté el govern que fins ara liderava Salvi Güell i que tenia com a socis de govern a la CUP.

Els tres partits, que han presentat l'acord a la Sala Gòtica de l'Ajuntament, sumen vuit regidors en un plenari amb disset cadires. Anna Massot ha estat acompanyada per Antonio Martín (PSC) i Cristina Bech (Demòcrates), els quals ocuparan les dues primeres tinences d'alcaldia si la investidura tira endavant. SOM Empuriabrava i Castelló, la segona força més votada el 28M, liderarà una oposició heterogènia i en la qual també hi ha Junts, CUP, PP i Vox.

Un cop superada la signatura del pacte, els tres partits treballen ara per generar el full de ruta del govern a partir dels respectius programes. Massot, Martín i Bech han destacat que tenen la intenció de governar "pel conjunt del municipi". La regidora electa de Demòcrates ha admès que, aquests darrers dies, ha rebut "pressions" per a entrar a formar part d'altres propostes de pacte, però que ha acabat escollint aquest per les perspectives "de canvi" que representa respecte de l'actual mandat. Martín també ha posat èmfasi "en l'esforç" fet per arribar a un acord que beneficiarà a tots els castellonins. Massot, per la seva banda, ha agraït l'intercanvi de propòsits acordats amb els nous socis de govern i s'ha mostrat confiada a poder superar el ple d'investidura de dissabte de la setmana vinent a partir de la predisposició detectada en algunes de les formacions que n'han quedat fora i que "no descarta" que s'hi puguin afegir en un futur.