Viladamat vol lluitar contra el parc eòlic «Muntanyeta» amb els veïns

El parc eòlic «Muntanyeta», que afecta els municipis de Ventalló, Viladamat, La Tallada d’Empordà, Albons, Bellcaire i Garrigoles, va despertant opinions veïnals allà on es presenta el projecte. A Viladamat, on s’hi preveuen aixecar tres molins de vent, els veïns tenen intenció de participar en les al·legacions que es poden presentar fins al dia 22 de maig. «El projecte d’un parc eòlic presentat l’any 2008 va ser tombat gràcies a la participació de la gent», va recordar aquest dimecres l’alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons (CUP), en una sessió informativa al Local Social.

Més de mig centenar de veïns va escoltar la línia d’actuació del consistori davant de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat a Girona. «Som molt conscients de què cal energia renovable, però no d’aquesta manera. Per exemple, compartir energia fotovoltaica, com ja fem a Viladamat, amb la Comunitat Energètica Local, o bé, si calgués un aerogenerador amb la potència necessària per abastir els consums del poble i pobles veïns», remarca l’alcaldessa, segons la qual el projecte és «imprecís i no especifica les destrosses que farà al territori».

Mentre que a Ventalló, volen revisa les Normes Subsidiàries, a Viladamat s’escuden al seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que protegeix els terrenys afectats. «Això també afecta a la salut pública», manifestava Pons durant la reunió pública.

Subscriu-te per seguir llegint