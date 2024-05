El llançanenc Fredrik Strand s’enfrontarà a Céline Dion el dia del seu retorn a «Eufòria»

El cantant de Llançà Fredrik Strand tornarà la nit d’aquest divendres 10 de maig a l’escenari del concurs Eufòria de 3Cat per la porta gran. El motiu és que després de ser repescat pel públic haurà de defensar All by myself versionada per la gran Céline Dion.

Strand va conversar amb el cap dels Coaches Daniel Anglès sobre el seu retorn al programa i va confessar que «li agradaria arribar a la final» i afegeix que «tot això ja estava fora del meu cap i tot el que vingui ara és regalat, però continuo sentint que cada divendres pot ser l’últim. Jo puc fer el tema el millor possible, però la resta no depèn de mi».

Aquesta serà la desena gala del programa de 3Cat i una vegada més canvia la mecànica i el públic decidirà el o la concursant que ocuparà la cadira de preferit. A més, la segona persona que obtingui més vots quedarà salvada. D’aquesta manera, els altres cinc cantants aniran directes a la zona de perill i els coaches, el VAR musical i el jurat hauran de repartir vots individualment i els dos amb menys vots quedaran en mans dels espectadors. Així, de nou, els seguidors del programa tornaran a votar per salvar un darrer concursant.