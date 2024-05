Júlia Barceló i Laura Albó debaten entorn el llibre «Operació Biquini», al Casino de Figueres

Vinculat a la representació de Bèsties, Figueres a Escena programa la presentació del llibre Operació Biquini (Flamboyant), aquest dissabte 11 de maig, a les 12 del migdia, al Cafè del Casino Figuerenc. La proposta es desenvoluparà com una conversa entre l’autora del llibre, actriu i activista Júlia Barceló, i la psicòloga figuerenca, especialista en transtorns alimentaris i trauma-EMDR, Laura Albó.

Operació Biquini inclou il·lustracions de Camille Vannier i aborda conceptes com la grassofòbia, la pressió estètica, la cultura de la dieta, l’alimentació intuïtiva, entre altres, des d’una perspectiva fresca i amb molt d’humor. Per a la periodista Irantzu Varela, el llibre «t’ensenya a riure de la idea que hi ha cossos incorrectes i riure és començar a entendre que els nostres cossos són les eines valuoses i úniques a través de les quals ens comuniquem amb el món, l’únic que tenim».