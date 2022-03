Heineken España ha manifestat la seva «gran preocupació» per l’impacte que l’aturada del transport està ocasionant en les seves operacions, en el negoci dels seus clients d’hostaleria i de superfícies comercials, i ha advertit que, si la situació continua, així es veurà impossibilitada a servir els seus productes a les superfícies comercials, bars i restaurants, i a aprovisionar-se de matèries primeres, a causa dels «violents» piquets que impedeixen les normals operacions de la companyia.

Davant aquesta «complexa» situació, la cervesera ha reclamat «activament» la implicació de les administracions públiques perquè es garanteixi la llibertat de moviments dels transportistes que volen continuar treballant, respectant el dret d’aquells que han decidit adherir-se a l’aturada de manera voluntària.

Amb aquesta finalitat, la companyia ha assegurat que està treballant «intensament» amb diferents autoritats nacionals i regionals, així com amb associacions empresarials i sectorials com Cervesers d’Espanya i Fiab.

«Lamentant el difícil escenari que afronta el sector del transport, Heineken Espanya confia que es pugui resoldre al més aviat possible i no afecti encara més tots aquells que també estan patint les seves conseqüències, com el sector agroalimentari en el seu conjunt, els hotelers, establiments comercials i, per descomptat, els consumidors», ha assenyalat.

Per la seva banda, Mahou San Miguel ha reconegut que estan operant «amb dificultats» a causa de l’aturada de transports, que ja encadena una setmana i que està impactant en les seves operacions, segons han informat fonts de la cervesera espanyola Europa Press.

La propietària de Mahou, San Miguel, Solán de Cabras i Alhambra, que compta amb vuit centres d’elaboració de cervesa a Espanya i quatre brolladors d’aigua amb les seves plantes d’envasament, ha reiterat que està «subministrant i intentant tenir la màxima flexibilitat i garantint la seguretat de tots».

Danone, també

No són les primeres empreses que reconeixen estar desenvolupant la seva activitat amb dificultats derivades de l’atur dels transportistes, ja que Danone ha advertit que en el termini màxim de 24 hores es veurà obligat a interrompre de manera temporal la seva activitat tant en les seves quatre plantes a Espanya de productes lactis, com en les tres d’aigua mineral natural com a conseqüència de l’aturada del transport i en cas de no aconseguir-se una solució de manera immediata.

«Si no s’arriba a un acord en les pròximes hores, Danone es veurà obligat a prendre la dràstica decisió d’interrompre el procés de recollida de llet, i com a conseqüència, el procés de producció a les seves fàbriques i posterior trasllat de producte acabat a les cadenes de distribució alimentària. Això provocarà la interrupció de subministrament tant d’aigua mineral natural com de productes lactis a nivell nacional», ha avisat la companyia en un comunicat.

Fins ara, Danone ha portat a terme els seus «màxims» esforços per aconseguir mantenir tota la seva activitat dins de la normalitat malgrat les dificultats provocades per un context difícil i molt tensionat.

No obstant, segons explica, la «inaudita» situació d’inestabilitat i l’agreujament de les aturades ja estan començant a afectar l’aprovisionament de matèries primeres essencials per als seus productes com ara llet sencera i nata.

Danone ha expressat el seu «profund» malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències de força major que estan provocant no només entre tots els agents i col·lectius implicats, sinó en la societat en el seu conjunt.

A més, diu que confia que es puguin accelerar les negociacions per arribar a un acord en el mínim termini de temps possible i poder reprendre així l’activitat al més aviat possible.