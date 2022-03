El Govern ha aprovat aquest dimarts una resolució mitjançant la qual allarga la jornada màxima dels conductors assalariats de transports de 9 a 11 hores diàries. Aquesta mesura estarà en vigor fins al 27 de març i des de CCOO han denunciat que l’Executiu pretén compensar la falta de conductors per les aturades dels transportistes a base de sobrecarregar els assalariats que no es poden afegir a les protestes. «Apallissats i sense parar. Els treballadors i treballadores assalariats continuem sent ostatges i víctimes del caos del sector amb la complicitat del Ministeri de Transport», ha denunciat el sindicat en un comunicat. La mesura no ha sigut negociada amb la representació legal dels treballadors i des de la central estan estudiant mesures legals.

Des de la central expliquen que la nova resolució publicada per la Direcció General de Transport Terrestre permetrà que les empreses imposin als seus assalariats l’obligació de conduir fins a 11 hores diàries, quan abans era un màxim de 9 hores. I s’hi ha d’afegir el temps de presència (per a la càrrega i descàrrega del gènere, per exemple). I que les hores de descans diari durant els períodes de servei queden limitades a 9 hores diàries, quan abans eren 11. El secretari de Transports de CCOO, Francisco Vegas, han qualificat de «vergonyosa» aquesta resolució i que «suposa un atemptat contra la seguretat i salut dels treballadors».

«La convocatòria d’una aturada indefinida en el sector del transport de mercaderies per carretera des de dilluns passat, 14 de març, està afectant el funcionament normal de determinats fluxos de mercaderies per al trasllat de matèries primeres als centres de producció i indústries i en la distribució final dels productes», al·lega l’Executiu. Per tal de mitigar els efectes que es poden derivar d’això últim, és necessari establir, en l’àmbit nacional, una sèrie d’excepcions temporals», justifica el Ministeri de Transports en la seva resolució.

El sector del transport de mercaderies per carretera afronta aquest dimarts el novè dia d’aturada, que no vaga, ja que únicament s’han pogut afegir a les protestes els empresaris i treballadors per compte d’altri. No és una reivindicació contra una empresa o patronal concreta i no obeeix al clàssic conflicte laboral entre assalariats i direcció. És un aturada a què s’afegeixen voluntàriament les empreses i els autònoms i que tenen prohibit per llei secundar els assalariats. Perquè, si no és que l’empresa els allibera explícitament, han de complir la seva jornada de treball. Això ha provocat que els assalariats hagin hagut de patir directament les conseqüències de les aturades, ja sigui per la incidència viària dels talls, ja sigui per les puntuals accions violentes que hi ha hagut els últims dies i arran de les quals la policia ha detingut un total de 44 persones a tot el país.