Fabricants i distribuïdors consideren que l’aturada del transport ja és un «problema d’Estat». Les organitzacions del gran consum consideren de màxima urgència que s’acabi la vaga patronal de transportistes i ha reclamat als convocants «que deixin de coaccionar la resta de sectors i d’impedir el desenvolupament de l’activitat». Segons l’associació Aecoc, que agrupa a més de 30.000 empreses de gran consum, «el conflicte ja amenaça la producció i perillen més de 100.000 llocs de treball».

«En cas que l’aturada continuï, els danys sobre un sector que aporta a l’economia espanyola més de 4,5 milions de llocs de treball i el 20% del PIB poden ser irreparables», conclou Aecoc.

Nombroses empreses i cooperatives han interromput els processos de fabricació i es veuen obligades a tancar temporalment les plantes davant la falta de subministrament. Les organitzacions insten també el Govern a no perdre ni un segon en la concreció del pla d’ajudes al transport.

Les associacions que integren la cadena de valor agroalimentària i del gran consum -Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperatives Agroalimentàries i FIAB- alerten que la situació ja és, en aquests moments, insostenible i insten a acabar immediatament amb un conflicte que està tenint elevats costos per a l’economia i el conjunt de la societat. Quan es compleixen nou dies des de l’inici de l’aturada, des de la cadena de valor agroalimentària i del gran consum es considera «inajornable posar fi a aquesta situació que està posant en un clar risc el proveïment de productes, així com la continuïtat de milers de negocis i llocs de treball».

Les associacions fan una crida al Govern d’Espanya a «una intervenció urgent en un conflicte que s’ha convertit en un problema d’Estat amb un impacte sobre l’economia i els ciutadans que no admet demora». Exigeixen, així mateix, que es garanteixi la seguretat i el dret a treballar dels transportistes que no volen sumar-se a l’aturada, i que els qui la secunden no coaccionin la resta dels sectors de la cadena ni impedeixin la lliure circulació de mercaderies.

Nombroses empreses i cooperatives han hagut d’interrompre els processos de fabricació i s’han vist obligades a tancar temporalment les plantes davant la falta de subministrament com Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fàbriques de pinso i d’altres com Danone, Estrella de Galacia o Heineken- Cruzcampo han anunciat que ho hauran de fer pròximament.

Davant aquesta situació, les empreses de distribució treballen per adaptar l’assortiment, mirant de reemplaçar aquells productes que no estan arribant al punt de venda per altres alternatives, a fi que el consumidor pugui fer la compra amb la normalitat més gran possible. En aquest sentit és important destacar l’esforç que estan fent tots els proveïdors perquè, fins i tot en situacions com les actuals, el màxim de productes possible pugui arribar a les botigues per evitar el desproveïment.