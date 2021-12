Aquestes festes de Nadal, hi ha canvi de dates al mercat de la fruita i la verdura de Figueres. Els dies festius s’anul·la el mercat i es trasllada al dia anterior. Per tant, el dissabte 25 de desembre, en ser festiu, es trasllada al divendres 24 de desembre. L’1 de gener no hi ha mercat i cau en dissabte, però sí que es fa el divendres 31 de desembre. En lloc del dijous 6 de gener, es fa el dia anterior, el dimecres 5 de gener.