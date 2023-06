No acostuma a ser fàcil trobar sales a la comarca que es decantin per exposar exclusivament escultura. Per no dir que és quasi una aventura estèril. Fins ara que l’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha decidit apostar fort i dedicar els dos mesos estivals a exhibir, en dues exposicions, obra escultòrica de creadors de primer nivell que han exposat arreu del món. De fet, algunes d’aquestes integren col·leccions privades. El caràcter multidisciplinari d’aquesta primera exposició, que obre les portes dissabte a les 7 de la tarda en una sala de les antigues escoles, es copsa en les nou peces de diversos formats que combinen materials com el marbre, el metall o l’acer.

El regidor de Cultura, Isidre Callol, explica que era l’any passat quan inauguraven la restauració de la façana de les antigues escoles. Una part d’aquest edifici el van dedicar a local social i l’altre van optar per adequar una sala per exposicions. Va ser el pintor i escultor Guerrero Medina, instal·lat a Sant Tomàs de Fluvià i un dels primers a exposar-hi, qui els va suggerir dedicar la sala a exhibir obra de nivell. No ho van dubtar. «Tot ha estat molt fluid, molt espontani i simple», reconeix Isidre Callol en parlar de com han anat les gestions per tirar-ho endavant. Nou són els artistes que participen en aquesta primera exposició mostrant, principalment, obra de petit format i d’estils diversos. Destaca la presència de Medina Campeny, tercera generació d’escultors que fusiona, en les seves peces, geometria i anatomia. Ell és el creador, entre altres, dels terminals de les torres dels evangelistes de la Sagrada Família i la Colometa de la plaça del Diamant, a Barcelona. També del cap de brau que actualment s’exhibeix al museu d’elBulli1846. Dins aquesta nòmina excelsa d’artistes, cal destacar Alfonso Alzamora, instal·lat a Ordis on ha donat la Porta d’Ordis, una rèplica de la que hi ha a la Fundació Fran Daurel, al Poble Espanyol. Alzamora, que ha exposat arreu del món, també ho ha fet en una sala de referència, l’espai Km7 a Saus, creat per José Luis Pascual, també present a la mostra. L’única dona dins aquesta primera selecció és Assumpció Mateu. La seva obra és un testimoni d’emocions i vivències i se sustenta en la memòria acumulada. Té el seu showroom a Jafre. Completen el llistat Manel Álvarez, Xavier Garcés, el mateix J. M. Guerrero Medina, Laurent Martin ‘Lo’ i Alberto de Udaeta.