Port Roses selecciona Auxiliar Administratiu/va

Port Roses obre procés selectiu per a la contractació de personal fix discontinu per 1 Auxiliar Administratiu/va. Imprescindible: idiomes francès i anglès. S’ofereix contracte de treball fix discontinu. Termini de presentació de sol·licituds fins el 28 de maig de 2024 a les 13:00 hores. El text íntegre de les bases es pot recollir a les oficines de MP Port de Roses, SA, o mitjançant l’enllaç https://www.portroses.com/ca/documents . Punt 4. Contractació o demanar per correu electrònic a info@portroses.com.

MP Port de Roses, SA Avinguda de Rhode, s/n. Port esportiu

Edifici de direcció - 17480, Roses

Tel. 972 154 412