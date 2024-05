Junqueras dona per fet que es presentarà a la reelecció com a president d'ERC

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha comparegut aquest dijous després de comunicar el dimecres a l'executiva d'ERC que deixarà la presidència després de les eleccions europees del 9 de juny per a obrir un "procés d'escolta", malgrat haver anunciat en una carta el dia abans que volia fer un pas al capdavant i prendre les regnes del partit després del daltabaix electoral. En aquesta mateixa reunió de l'executiva, el partit va decidir convocar un congrés per al 30 de novembre per a intentar atallar la crisi interna i la secretària general, Marta Rovira, va comunicar que no es presentaria a la reelecció com a secretària general.

En la compareixença des de la seu del partit, Junqueras ha deixat clar que el seu pas al costat és temporal, que es presentarà al congrés per a ser validat de nou com a president de les sigles. Així, ha sostingut que "hi ha una falta de sintonia" en el que la formació creu que és bo, com la negociació a Madrid, "i el que creï la ciutadania": "Per això fa falta un procés d'escolta, de reconstrucció del relat, del que la societat espera de nosaltres i el que els podem oferir", ha dit. "Jo voldria estar en aquest procés: necessito escoltar la gent, sortir al carrer, parlar amb tothom [...] amb això em sento útil", ha etzibat, postulant-se, de nou.