El TSJC admet un contenciós de Iaeden per aturar el parc Galatea de la Jonquera

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el Recurs Contenciós Administratiu de l'entitat Iaeden impugnant l'autorització del Polígon Eòlic de la Jonquera, el parc Galatea que impulsa Endesa. L'entitat ecologista recorda l'alt valor de l'Albera i l'intent d'implantar l'energia renovable sense una planificació d'acord amb les necessitats de consum i sense prioritzar zones ja degradades.

Consideren que protegir l'espai amb un Parc Natural afavoriria la preservació del territori. L'entitat ha explicat que després de desestimar-se un Recurs d'Alçada es va presentar un Recurs Contenciós Administratiu que, en aquest cas, ha estat admès a tràmit pel TSJC.

Per l'entitat, el Galatea com el parc eòlic Cronos formen part de projectes fragmentats per instal·lar un conjunt d'aerogeneradors a l'Albera. En el cas del Cronos se situava en terme de Capmany. I fa unes setmanes una sentència de la secció segona de la sala del Contenciós Administratiu del TSJC va tenir en compte els arguments presentats per l'Ajuntament de Campany i, com recorda l'entitat, s'assenyalava l'impacte paisatgístic, a més de les afectacions a l'agricultura i a diversos elements megalítics.

Parc Galatea

El Parc Galatea és un altre dels projectes. Des de Iaeden manifesten que aquesta banda occidenta de l'Albera on es volen instal·lar té uns "alts valors naturals i culturals" i va ser "assenyalda com una àrea de sacrifici".

Per Iaeden, que va iniciar la via judicial, "el patrimoni que està en joc és immens". I exemplifica elements com "la sureda, hàbitat prioritari, amb tota la biodiversitat relaiconada i l'afectació, al paratge de Santa Llúcia, a un conjunt d'elements de patrimoni immaterial de gran valor simbòlic per empordanesos i rossellonesos".

L'entitat planteja alhora la naturalesa "especulativa" que han suposat el fons Next Generation i que poden suposar sacrificar la biodiversitat de l'Albera. I, remarquen, tot això sense una planificació d'energia renovable d'acord amb les necessitats de consum i sense prioritzar les zones ja degradades.