Eva Baltasar, Carme Riera, Jordi Puntí i Maria Climent participaran al 14è cicle Punt de Lectura d'Agullana

Agullana tornarà a convertir-se aquest estiu, del 28 de juny al 23 d’agost, en un dels epicentres d’interès literari de les comarques gironines amb el cicle Punt de Lectura, organitzat i coordinat per l’historiador de l’art, Enric Tubert. Pels jardins de la Societat la Concòrdia i la plaça Major del veïnat de l’Estrada passaran algunes de les millors plomes de la literatura catalana per presentar el llibre que han publicat aquest darrer any. Es tracta d’un cartell de luxe que obrirà Jordi Puntí i al qual li seguirà Carme Riera, Eva Baltasar, Jaume Clotet, Laura Gost, Clara Queraltó, Xavi Coral i Maria Climent.

Enric Tubert no amaga la satisfacció davant un cartell que manté el llistó de qualitat ben alt i que atrau un públic fidel que, any rere any, creix. L’edició passada, per exemple, va tenir una mitjana de noranta assistents per sessió, amb un màxim de cent trenta assistents. Un dels al·licients del cicle és el poder escoltar les reflexions entorn el procés de creació d’alguns dels millors autors i autores dels Països Catalans, així com la possibilitat d’establir un col·loqui amb la persona convidada.

Jordi Puntí i Maria Climent obriran i tancaran el cicle, respectivament. / Empordà

El cicle, que rep el suport de l’Ajuntament d'Agullana i té l’esponsorització d’empreses locals i el recolzament de la llibreria 22 de Girona, l’obrirà l'escriptor Jordi Puntí el 28 de juny presentant Confeti, novel·la amb la que va obtenir el premi Sant Jordi. Carme Riera serà la segona convidada del cicle, el 5 de juliol, amb la novel·la Una ombra blanca i, la setmana següent, el 12 de juliol, li prendrà el relleu Eva Baltasar amb Ocàs i fascinació. Aquest és el segon cop que Baltasar visita Agullana. Ja ho va fer l'any 2018 coincidint amb el seu debut com a novel·lista amb l'exitosa novel·la Permagel. Qui també és reincident és Jaume Clotet qui, en aquesta ocasió, presenta, el 19 de juliol, La germandat de l’àngel caigut, premi Josep Pla 2024. La cinquena veu convidada és Laura Gost qui el 26 de juliol presenta Les cendres a la piscina, guanyadora dels premis Proa i, fa poques setmanes, el Maria Àngels Anglada. El 2 d’agost, Clara Queraltó passarà pel cicle literari amb Com un batec en un micròfon, guardonat amb el premi Anagrama de novel·la, mentre que el 9 d’agost serà Xavi Coral Trullàs el convidat amb Aprendre a esquivar les bales, que és el debut literari del conegut periodista. El cicle el tancarà el 23 d’agost Maria Climent qui parlarà de la seva novel·la A casa teníem un himne. Ho farà en un espai singular, la plaça Major de l'Estrada, tot coincidint amb la festa major d'aquest veïnat d'Agullana.