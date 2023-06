Les Biblioteques amb DO és un projecte iniciat el 2013 que té per objectiu maridar la cultura amb el món del vi i apropar-lo als usuaris d’aquests equipaments públics. En aquesta edició, que posa l’accent en el món del vi i del cinema, s’han sumat més de setanta biblioteques entre les quals destaquen les de Figueres, Garriguella, l’Escala i Roses.

Així, des de Figueres, van encetar el programa dissabte passat visitant la biblioteca i el nou celler del castell de Peralada. Va ser una sortida que va generar molta expectació i per la qual es van exhaurir les places. També, coincidint amb el cinquè aniversari de la mort d’Eduard Puig Vayreda i amb motiu de la donació que va fer a la biblioteca de la seva col·lecció amb més de dos mil llibres de vinicultura, alguns dels quals s’exhibiran aquests dies en una mostra, s’ha organitzat una xerrada per recordar-lo, La cultura del vi al món. Un viatge amb l’amic Eduard Puig Vayreda a càrrec del sociòleg i escriptor Lluís Tolosa. Es farà aquest dilluns 12 de juny, a les 7 de la tarda, i el celler Terra Remota aprofitarà per presentar el seu projecte vitivinícola i oferir un tast de vins. Dos dies abans, el dissabte, es dedica l’Hora del Conte a la temàtica: Pedalant entre vinyes, amb Daina Teatre. Completa el programa les xerrades de Mireia Iniesta (dia 15) i Josep M. Dacosta (dia 26).

D’altra banda, la biblioteca de l’Escala oferirà la xerrada Vinèfils: el vi a la gran pantalla amb Mireia Iniesta i un tast de vins de pel·lícula amb Wine Love Club, aquest dimecres, a les 7 de la tarda, mentre que la de Garriguella, divendres 16, a les 8 del vespre, proposa un recorregut històric per la publicitat audiovisual vinculada al vi i el cava. L’acte es maridarà amb vins dels cellers locals.