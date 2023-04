La plaça de l'Univers de la platja dels Riells de l'Escala es va omplir de gom a gom la nit del 8 d'abril per gaudir de la Santa Gresca, el nom del concert inaugural del Festival Ítaca. Lildami va saltar a l'escenari tot cantant un medley seguit d'Ulleres de sol, un tema que va servir presentar per primera vegada a les comarques gironines «Dummy», el seu últim àlbum.

En aquesta presentació Lildami va cantar els temes Mes igual o Que això no acabi, entre molts altres, però tampoc es va oblidar de temes dels seus treballs anteriors, com Tu també moriràs, de l'àlbum «Flors mentre visqui». El cantant de Terrassa va dirigir-se en diverses ocasions al públic i en una de les quals va reivindicar la llengua catalana: «Moltes vegades em diuen que perquè canto en català si fent-ho en castellà arribaria més lluny. Arribaré on arribaré, però ho faré en català!». D'aquesta manera es va precedir la cançó Catalano.

Tot seguit va ser el moment de viatjar al futur amb 2080, un tema que Lildami va anunciar dient que «vaig pensar com seria el futur» i va afegir que «els més joves d'aquí ho viuran, però jo no». Uns joves que eren majoria entre el públic, el qual va estar molt engrescat durant tot el concert. Un exemple és quan Damià Rodríguez va cantar Serrallonga i tot el públic alçà els braços fent veure que disparaven amb el trabuc com aquest conegut bandoler català. Finalment, l'actuació va acabar d'enamorar el públic anant al Supermercat, el tema més exitós del cantant.

A continuació, va agafar el relleu la cantant Julieta, una artista emergent que ja trepitja fort els escenaris d’arreu del país. La cantant va portar-hi el seu treball Ni llum ni lluna acompanyada de dues ballarines i va fer sonar cançons com Trenca’m el cor o Tu juru ju, un temacle que està tenint un èxit espectacular entre el jovent.

Quan encara no s’havia arribat a la meitat del concert ja es va produir la primera col·laboració de la nit: la de Pep Velasco, membre dels Figa Flawas i van cantar Secret i Xuculatina. Però aquesta no va ser l’única col·laboració de la nit, ja que el figuerenc Oriol Darnés, membre de Vittara, va pujar a l’escenari per cantar Els llocs on vas, just després que Julieta versionés La gent que estimo del grup Oques Grasses.

El concert també va servir per començar a desvetllar com serà el nou disc que l'artista presentarà aquesta primavera i va tocar-hi Club, un tema que canta «amb la Maria Hein, una persona que m’estimo molt», segons la cantant. A més, Julieta va cantar Cari, un tema que va presentar el passat 29 de març i que va estrenar per primera vegada en directe a l’Escala.

Sens dubte dos concerts gratuïts que van servir per donar el tret de sortida d’un Festival Ítaca que s’allargarà fins al 2 de juliol i que va ser una autèntica Santa Gresca.