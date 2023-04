El cantant terrassenc presentarà a l’Escala el seu últim disc Dummy en el marc del Festival Ítaca, concretament al concert inaugural que es celebrarà el dia 8 d'abril a la platja dels Riells. A més, és membre del jurat de l’exitós programa «Eufòria» de TV3.

Fa poc més d’un mes va fer el seu últim disc Dummy. Quina rebuda està tenint?

Molt bé i molt content, tot i que és cert que la rebuda d’un disc l’has de mirar a la llarga. Però pel poc temps que fa que està publicat, la gent l’ha rebut amb il·lusió.

I li posa el nom Dummy jugant amb les paraules.

Volia fer la conya perquè Dummy en anglès vol dir tonto, innocent... i també és el nom que reben els ninots que van dins dels vehicles quan fan proves. A més, fonèticament sona com Damià o Dami em va semblar graciós.

Com és aquest nou treball?

És supervitalista, superalegre... crec que és un treball de molt bon rotllo, potser més que els altres discos que havia fet.

Hi toca estils diferents.

Sempre intento fer coses que sobresurtin perquè fer tot un disc de rap a mi se’m fa un xic avorrit i sento la necessitat de fer coses diferents, d’altres estils, més melòdiques...Aquest disc el presentarà per primera vegada a les comarques gironines el dia 8 d’abril a l’Escala.Amb moltes ganes. No només hi estrenaré disc, sinó que també show: amb un nou escenari, noves llums... Estic molt feliç i no tinc cap dubte de què serà un gran concert.

Es considera un provocador?

No gaire, però què vols dir?

A les xarxes. Per exemple, quan va presentar el tema M’és igual fent creure als seus que li havien hackejat l’Instagram...

Diria que m’agrada jugar amb els algoritmes i emprar totes les xarxes socials que estan a disposició per fer-les jugar a favor meu. Ressaltar a les xarxes és molt complicat i has de buscar maneres per cridar l’atenció. Però no em considero provocador.

Continuant parlant de M’és igual. Aquesta cançó té un vers que diu «Una posta de sol i amics a una platja de l’Escala».

Ostres! No hi havia pensat! Em va venir així perquè em sento bastant lligat a l’Escala, ja que tinc part de la meva família allà. Serà guai fer això en directe a l’Escala.

Si saltem a la cançó Supermercat, ens trobem que també la va presentar jugant a les xarxes amb la caixa de cereals.Literal.

Aquestes estratègies que fan que quan llancis el tema tingui més impacte.

I tant impacte! El 2022 va ser el videoclip en català més vist.

Supermercat és el tema que m’ha funcionat més bé fins ara. No me’n sé avenir. Penses com això pot arribar tan lluny? Estic molt orgullós de la feina feta i el resultat.

Com està vivint aquesta popularitat?

Ha estat esgraonat i no ha sigut d’un dia per l’altre. He estat picant pedra des de fa temps.

I això l’ha portat a tenir un capgròs a Terrassa i un imitador al Polònia de TV3.

Mai m’hauria pensat que tindria un imitador al Polònia ni un capgròs a Terrassa, que és un honor com si et donessin la clau de la ciutat. El que passa és que pel ritme de vida que porto no ho visc com tocaria.

No podíem acabar sense parlar d’Eufòria. Com és l’experiència de fer de jurat?

Molt divertida. Al principi tenia pressió perquè era una cosa que mai havia fet. És un repte professional motivant i, tot i la por, vaig pensar: si m’ho han dit és que confien que ho puc fer i agafarem aquesta confiança per treballar-la.

I té unes xifres d’audiència espectaculars.

Que un programa en català i de música generi aquestes xifres és fort. I a més, que hi ha unes xifres de gent jove mirant Eufòria que feia temps que no es veien en un programa de televisió en català.

Com veu aquesta segona edició?

Molt bé! Portem poques gales, però els xavals tenen molt talent i són molt bons.

I aquest any teniu els sobres sorpresa.

Jo no sé què hi ha als sobres i de cop ens ho trobem i ens canvia tot. Això li dona un toc d’emoció de no saber el que passa a cada gala.