El dimecres 29 de març va publicar el seu nou single.

Sí, Cari. És el primer avançament del meu pròxim disc i és diferent. En directe la faré per primer cop a l’Escala.

A l’Instagram Live que va fer per presentar Cari va dir que «era una cançó molt especial». Què la fa especial?

És especial perquè en català no s’ha fet música en aquest gènere, té una estètica disco, però més old school, però també és house. Té un punt naïf, però és literal i propera, fent que la gent la pugui viure més.

L’amor i les altres emocions tenen un pes important en les seves lletres. Com és?

Com a consumidora musical la majoria de la música que escolto parla d’amor i, al final, és el llenguatge que tinc jo per expressar això i crec que la música és un mitjà molt guai per parlar d’aquestes coses.

I sovint ho relaciona amb la natura.

Els elements naturals els tinc molt present perquè m’ajuden com a símbols per expressar això. De cara al nou disc he buscat una aproximació a un punt més urbà i industrial buscant un punt bonic i relacionat amb l’amor al club, la discoteca, la ciutat...

Aquest nou disc ha de sortir aquesta primavera, no?

Només puc dir que serà un llançament especial. És un disc molt narratiu i per mi és molt important que el llançament també tingui un punt molt narratiu. És una història que s’anirà descobrint.

Va debutar el 2021 amb el single Nayades i amb poc més de dos anys ha aconseguit guanyar dos premis Enderrock en la seva última edició: el de millor disc de revelació del públic i la crítica. Com ha viscut aquest auge?

Jo encara estic flipant una mica. Això dels premis va ser molt fort i no m’ho esperava. Tot i això, penso que ha estat un procés molt natural. No m’ho he trobat de cop, sinó que he anat treballant molt dia a dia i sempre he estat molt coherent i conscient del moment que visc. A més, he tingut molta sort amb la bona connexió que tinc amb el públic.

Com es definiria Julieta per aquells que no la coneguin?

Mai em defineixo com a cantant. Soc cantant, productora, compositora... Podríem dir que em dedico a crear imaginaris amb la música.

L’han arribat a comparar amb la Rosalía, Bad Gyal...

Són artistes que segueixo des de fa anys. Puc dir que són referents meus i és un orgull que se m’associï a dones tan reines i poderoses com elles.

Un dels seus temes que més ha sonat és Tu Juru Ju. S’ho esperava?

La veritat és que no. Està tenint un recorregut que encara em pregunto: què està passant amb aquesta cançó? Va ser la primera cançó que vaig fer més seriosament i va ser una mica experiment. I ara és de les meves cançons més escoltades i no me la puc deixar a cap concert. Crec que serà la típica cançó que l’hauré de cantar tota la vida.

Fins i tot la van cantar a Eufòria de TV3.

Em va fer molta il·lusió. Va ser sorprenent perquè solen cantar temes d’artistes establerts i això va ser una gran oportunitat perquè la gent em descobreixi. A més, la Natàlia ho va fer genial, és una diva.

Actuarà el dia 8 d’abril al concert inaugural del Festival Ítaca a l’Escala. Com serà aquesta actuació?

Segueix el format que he tingut fins ara: amb ballarines, amb el dj set, amb joc de llums... i té moltes energies. Amb les ballarines té un toc més pop, més animat, més festiu, més «discotequer». Però també més suau perquè també hi tocaré amb la guitarra i el piano. És un concert molt dinàmic i tinc la sort que el públic viu molt les cançons. M’agrada molt compartir els concerts amb el públic.