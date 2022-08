Quan queden pocs dies per a l’inici del retorn del Festival Acústica de Figueres, els organitzadors d’aquest esdeveniment han fet públic que hi haurà tres novetats en la programació.

La primera d’aquestes és que la música que sonarà entre concerts en els tres escenaris que hi haurà a la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera seran cançons del polifacètic Pau Riba. D’aquesta manera, el festival busca retre-li un homenatge després de la seva defunció el passat mes de març.

Una altra de les novetats és que Mariona Escoda, guanyadora del programa Eufòria de TV3 entra dins dels artistes que actuaran a l’Acústica. Ho farà a la Rambla el diumenge a les sis de la tarda, després de ja haver trepijat altres escenaris de l’Alt Empordà com el del Festival Castell de Peralada al costat de Josep Carreras i a Sons del Món a l’Eufòria en concert, acompanyada d’altres concursants d’aquest talent show.

I encara hi ha una tercera novetat en la programació d’acústica: Lal’Ba pujarà a l’escenari de la plaça Catalunya el divendres a les onze de la nit. Fusionen pop, música urbana i lletres costumistes i es tracta «d’un dels grups amb més projecció del moment» asseguren des de l’organització, els quals també expliquen que actuaran a Figueres en substitució de MEMÉ que «no podrà actuar per una baixa per maternitat».