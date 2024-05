Els empordanesos Cala Vento actualitzen la cançó 'Pau' d'Els Pets, vint anys després

Coincidint amb el vintè aniversari d'Agost (Discmedi, 2004), el vuitè disc d'estudi d'Els Pets, el duet empordanès Cala Vento ha publicat una versió de Pau, un dels èxits que conté l'àlbum i que a la vegada és una de les cançons més emblemàtiques de la trajectòria del trio de Constantí. Aquesta és la primera versió d'una sèrie que el grup té previst anar publicant al llarg de l'any, tal com han afirmat en una publicació a les seves xarxes socials.

Un dels trets diferencials d'aquesta adaptació, que Joan Delgado i Aleix Turon titllen de "temazo" i que no han dubtat a portar al seu terreny, és la lletra. Tot i que bona part de la història es manté igual, sobretot en la seva àcida crítica al sistema neoliberal, en aquesta actualització en Pau, que en el tema original era un jove a la vintena, ja ha arribat a la quarantena, "té plena la nevera de 'tuppers' de la feina que fa amb receptes d'Instagram" i "també té una família que veu només de tant en tant".

El llançament d'aquesta versió, enregistrada a l'estudi Casa Linda, s'acompanya d'un videoclip produït per CARMEL i dirigit per Gin Torrado en el qual el conegut comunicador Bruno Sokolowicz es posa en el paper del Pau adult sobre el qual gira la història.

Un referent destacat

Els Pets han estat citats com a referents en diverses ocasions pel duet. De fet, en el concert que els empordanesos van oferir el passat mes de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, en el marc de l'extensa gira de presentació del disc Casa Linda (Montgrí, 2023), Lluís Gavaldà ja va pujar per sorpresa a l'escenari per interpretar la versió original de Pau, una cançó que Turon va afirmar que "podria ser de Cala Vento, però no ho és".

Abans d'aquesta adaptació de l'èxit d'Els Pets, el grup ja havia portat al seu terreny l'èxit de Sr. Chinarro Del Montón, la versió del qual van publicar el 2021 per commemorar el vintè aniversari del segell Mushroom Pillow. Pau serà amb tota probabilitat un dels temes que formarà part del repertori del concert que Cala Vento té programat el pròxim 22 de juny a la platja de l'Estartit, en el marc del festival Ítaca, en una vetllada que també comptarà amb les actuacions d'Arde Bogotá, La Ludwig Band o Marlena.