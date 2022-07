El Festival Acústica ha presentat aquest dimecres la dinovena edició que se celebrarà de l’1 al 4 de setembre en tres escenaris del centre històric de Figueres i reunirà una trentena de propostes musicals. El retorn de l’Acústica sense restriccions comptarà amb els concerts de grups com Oques Grasses, Sopa de Cabra, Els Catarres, Ptazeta, Doctor Prats i Joan Dausà. També formen part de l'oferta musical festival de l’Alt Empordà The Tyets, Delafé i Las Flores Azules, La Fúmiga, Clara Peya o El Petit de Cal Eril. El festival aposta per noms emergents catalans com Memé, Sexenni, Maria Jaume, Habla de Mí en Presente i Dan Peralbo i artistes empordanesos com La Ludwig Band, Clima o Oníria, entre altres.

Pel que fa a la programació diürna familiar estarà protagonitzada per Xiula, al seu espectacle s’hi podran escoltar els seus grans èxits ‘Verdura i peix’, ‘Polls’ o ‘Sucre’. També passaran per la programació familiar els ja tradicionals Orquestra Di-Versiones. El festival arrencarà l’1 de setembre amb Doctor Prats com a cap de cartell. De l’1 al 4 de setembre es disposaran tres escenaris al centre històric de Figueres. Cada jornada comptarà amb un espai gastronòmic. Tots els concerts són amb entrada lliure.