La nova onada de la pandèmia complica la represa de l'activitat castellera. Diverses colles han posat fre als assajos i han optat per suspendre'ls temporalment davant la pujada de contagis dels últims dies a Catalunya. La Colla Castellera de Figueres ha decidit suspendre els assajos de mainada amb mares i pares, que havien reprès feia uns dies, i no començar els de grups reduïts d'adults que tenien previst iniciar aquest divendres.

Són diverses les colles castelleres del país que, per seguretat, van optant per suspendre assajos davant el fort increment de positius, a l'espera que els indicadors millorin. És una decisió que estan prenent moltes agrupacions en les darreres hores. Si bé a cada colla hi ha un escenari diferent, en cap s'assaja amb grups superiors als 25 castellers, d'acord amb les directrius del Procicat.

Aquesta nova onada de la pandèmia irromp en una etapa en què les colles havien començat a agafar embranzida. A part dels assajos, també hi ha hagut retorns a plaça simbòlics, coincidint amb festes majors locals. Ara l'evolució de la pandèmia fa pràcticament inviable la proposta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, que preveia assajos de fins a 75 persones si la incidència acumulada a 14 dies era inferior a 100 -és a dir, 10 casos per cada 10.000 habitants-, i de 125 castellers en el cas que fos inferior a 70 -7 casos per cada 10.000 habitants.

A l'Alt Empordà, actualment la incidència acumulada a 14 dies és de 147,36. Amb les dades de la pandèmia, des dels Merlots volen ser "prudents" i asseguren estar en contacte permanent amb les autoritats sanitàries de la comarca per decidir quan reactivar l'activitat.

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha enviat aquest dimecres un correu electrònic a totes les colles. El contingut del text no inclou cap consigna concreta a les agrupacions. Es tracta d'un missatge de prudència i responsabilitat. A la vegada, la coordinadora també fa una crida a tot el col·lectiu a vacunar-se de la Covid-19 a fi d'aconseguir la immunitat de grup.