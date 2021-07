Seguint la tendència que s'està registrant a tot el territori, a l'Alt Empordà estan empitjorant les dades epidemiològiques de la Covid-19. Segons les dades actualitzades del Departament de Salut, a la comarca els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 11.940, 12.393 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 254 persones, cap més.

El risc de rebrot puja fins a 442, molt per sobre dels 76 de la setmana del 20 al 26 de juny. Tot i ser un valor considerat "alt", no és de les comarques gironines més afectades, ja que n’hi ha quatre que tenen el risc de rebrot per sobre de 1.000: la Cerdanya, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l’Estany.

L'Rt (velocitat de propagació) també puja i se situa en 2,98. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 114,13 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 147,36. El 10,24% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 3 pacients ingressats.

El Departament de Salut ha administrat 4.406.721 primeres dosis de vacuna contra la Covid-19 des de l'inici de la campanya. A l'Alt Empordà, 52.143 persones tenen la pauta completa. 70.488 estan vacunats amb la primera dosi i 47.481 amb la segona. Segons l'últim balanç, la setmana del 27 de juny al 3 de juliol, s'han vacunat amb la segona dosi a 7.410 persones.

Regió de Girona: el risc de rebrot puja 204 punts i supera els 1.000

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 75.921 (+630) i 79.618 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.124 persones, cap més.

El risc de rebrot puja 204 punts, fins a 1.098, per sobre dels 82 de la setmana del 20 al 26 de juny. L'Rt puja 21 centèsimes i se situa en 3,81. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 244 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 285. El 13,89% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 36 pacients ingressats, tres més que en l'anterior balanç.