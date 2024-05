Saps com s'elabora el millor pernil del món?: el secret de 'Cinco Jotas'

'Cinco Jotas' s'ha convertit una de les marques de pernil ibèric més icòniques del mercat. Amb gairebé un segle i mig de tradició en pernil i clients per tot el món, la companyia ens obre les seves portes en el primer lliurament d'únics', la sèrie de mini documentals que llança 'actius', el vertical d'economia de Prensa Ibèrica, per a revelar-nos els secrets que amaga l'elaboració d'un dels productes espanyols més valorats del mercat internacional.

Al llarg del primer lliurament, els artesans de 'Cinco Jotas' mostren per què el producte que elaboren en els seus cellers és tan exclusiu. Des del perfilador passant pel responsable de salaó o l'encarregat dels assecadors, cada detall es cuida al mínim i és imprescindible per a elaborar una peça única de 100% pernil ibèric de gla.

El secret del 'Cinco Jotas'

Un dels punts crucials de l'elaboració del 'Cinco Jotas' és el procés d'assecat, on cal fer un control constant de la humitat i temperatura per a aconseguir que la peça aconsegueixi un equilibri perfecte. "El celler d'assecat és com una guarderia on diàriament estem pendents de cada peça", explica el mestre cellerer Valeriano Ramos. En aquesta "guarderia", situada en el vessant d'una muntanya, passaran un mínim de tres anys.

Durant aquest període, arriba el torn del mestre calador, que és el responsable de realitzar l'últim control de qualitat abans que el pernil arribi al consumidor. Aquest examen és diferent, a més, en el cas del 'Cinco Jotas'. I és que aquí, tal com mostra el mestre calador Manolo Vega, es realitzen quatre punts de gran importància en lloc de 3 per a, mitjançant la seva habilitat olfactòri, verificar l'òptim estat de maduració. Si aprova el control ja pot ser consumit.

Però no acaba aquí el secret d'aquest pernil. El procés de tallat és tan fonamental com tot l'anterior per a aconseguir que el producte arribi al paladar amb tot el seu sabor. "Un bon tallador fa d'un pernil mediocre una meravella, però un mal tallador fa del millor pernil un desastre", explica Severiano Sánchez, abans de mostrar com es fa el tall perfecte.

"Un bon tallador fa d'un pernil mediocre una meravella, però un mal tallador fa del millor pernil un desastre"

"Quan et fiques una rodanxa d'aquest pernil en la boca sents una explosió de sabors que et permet, en qüestió de segons, reviure totes les fases del procés d'elaboració", afirma Antonio Pérez, tècnic agropecuari encarregat de controlar el benestar dels animals en 'Cinco Jotas'. I és que aquest és el principal secret d'aquest exclusiu producte, una elaboració artesana on tots els processos es mantenen inalterats des de fa més de 100 anys.