Instal·laran dos mòduls prefabricats a l'Institut El Pedró de l'Escala per fer front a la manca d'espai

L'Institut El Pedró de l'Escala guanyarà 270 m² d'espai gràcies a la instal·lació de dos mòduls prefabricats al pati del centre. La mesura vol posar remei a un problema que fa temps que s'arrossega: la manca d'espai provocada per la crescuda de l'alumnat. Un creixement que, en part, ve provocat per l’absència d'un —llargament reivindicat— cicle formatiu. En aquest sentit, aquest curs 2023-2024 s'ha detectat un augment d'alumnes a primer de Batxillerat, la qual cosa ha obligat al centre a reorganitzar les aules per encabir els dos grups nous.

Segons consta en el projecte, cadascun dels dos mòduls tindrà una dimensió de 120 m², i també s'instal·larà un mòdul d'unió de 30 mm². Actualment, el Departament d'Educació ha tret a licitació pública les obres per a la implantació de les infraestructures dels mòduls. El pressupost base de l'actuació és de 83.416,30 euros, IVA inclòs.

Preocupació: "L’Institut s’ha quedat petit"

En l'inici d'aquest curs, la regidora d’Educació, Maite Cortés, va explicar a l'EMPORDÀ que des de l'Ajuntament sentien "preocupació" per la manca d'espai al centre. "L’Institut s’ha quedat petit i el fet de no poder oferir un cicle formatiu, com hem demanat tantes vegades a Ensenyament, ha penalitzat la situació de Batxillerat amb més alumnes dels que serien aconsellables per l’espai disponible i l’evolució dels interessos dels estudiants", remarcava.

La demanda de cicles formatius a la Conselleria d’Educació ha estat reiterada aquests darrers anys i sempre amb el mateix resultat negatiu. Hi va haver un primer intent relacionat amb la formació d’hostaleria que va ser rebutjat per part del departament amb l’argument que ja hi havia escoles d’hostaleria a Girona i Figueres. Una segona opció va ser el de sistemes informàtics, que no requeria una inversió massa elevada per part d’Educació i que també va ser denegada. Les opcions posteriors han corregut la mateixa sort. "Ens consta que des de la delegació territorial d’Educació de Girona es veu amb bons ulls la nostra petició, però tot queda aturat quan arriba a Barcelona, perquè allà opten per voler centres molt grans i no tenir bolets en els pobles", apuntava la regidora escalenca, per afegir que "municipis com el nostre mereixen i necessiten cicles formatius, perquè els nostres alumnes no han de ser diferents dels altres ni han de pagar el fet que el transport públic no sigui l’adequat. O tenim cicles formatius o milloren el transport públic de manera eficient. Dir no i no aportar solucions no ens val. És un peix que es mossega la cua", afegia.