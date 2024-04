Ja saps quines són les ponents de l’Esdeveniment d’Enoturisme de l’EMPORDÀ? T'ho expliquem

L’EMPORDÀ i Prensa Ibérica dediquen el seu esdeveniment anual d’enoturisme al paper de la dona en el món de la vinya i el vi. Per segon any consecutiu, el nou Celler de Peralada és l’escenari d’aquesta trobada que el 13 de maig reunirà cellers, professionals de l’hostaleria i del turisme per parlar sobre el moment actual i reflexionar sobre el paper de la dona en totes les fases del procés vitivinícola, des de la producció fins a la seva promoció. Per assistir a aquest esdeveniment gratuït, accediu aquí.

Sota el títol El món del vi amb ulls de dona, la jornada comptarà amb cinc ponents expertes del món del vi. Us les presentem:

MARTA CORTIZAS. Sommelier Millor sommelier de Catalunya 2024. Treballa en el restaurant Celler de Can Roca de Girona, és titulada per l’Institut Galego do Vino i Diploma WSET nivell 3 per la Wset School London. Ha cursat estudis de Gestió i Organització de Serveis de Restauració al CETT de la UB.

ÍNGRID TEIXIDOR. Gerent Grup Oliveda És filla de viticultors de Garriguella. Diplomada en Turisme per la UdG, ha treballat per a una multinacional alemanya i ha dirigit un hotel de luxe a l’Empordà. Des de fa més de vint anys, treballa a Grup Oliveda on ara és gerent i directora de Celler Massís de l’Albera.

NATÀLIA DURAN. Enòloga de la Cooperativa de Garriguella Enòloga i enginyera va arribar a la Cooperativa l’any 2011 on també és sòcia. Ha estat una de les impulsores de l’increment de qualitat dels seus vins. Al Celler Gerisena ha creat una gamma exclusiva, reconeguda a diversos certàmens de Catalunya i d’Europa.

LAURA MASRAMON. Divulgadora del món del vi Després de dur la comunicació i l’enoturisme d’un celler empordanès i de treballar un temps a la Borgonya, inicia la seva pròpia empresa per fer gaudir a tothom del vi i, al mateix temps, per contribuir a posar els vins de l’Empordà en el mapamundi vinícola.

MERTITXELL FALGUERAS. Comunicadora i sommelier Sommelier formada a Anglaterra, França, Itàlia i als Estats Units, ha rebut diversos premis internacionals. Col·labora a diversos mitjans de comunicació, com 'Woman' i 'El Periódico'. Molt activa a les xarxes (@winesandthecity), també és autora de cinc llibres.

La Jornada El món del vi amb ulls de dona està organitzada per l’EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, el Consell Regulador de la DO Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Cuina del Vent i Celler Peralada.