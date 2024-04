La Millor Summelier de 2024 participa a la Jornada d’Enoturisme d’EMPORDÀ

El programa de la Jornada El món del vi amb ulls de dona incorpora quatre noves participants. Marta Cortizas del Celler de Can Roca, proclamada el 26 de febrer passat com a Millor Sommelier de Catalunya 2024 a la Universitat de Cervera, compartirà taula rodona amb Íngrid Teixidor, gerent del Grup Oliveda; l’enòloga Natàlia Duran, enòloga de la Cooperativa de Garriguella; i Laura Masramon, divulgadora del món del vi. Quatre professionals que s’afegeixen la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueras, que també va ser nomenada la millor Sommelier de 2011 al nostre país.

L’EMPORDÀ i Prensa Ibérica dediquen el seu esdeveniment anual d’enoturisme, al paper de la dona en el món de la vinya i el vi. Per segon any consecutiu, el nou Celler Perelada és l’escenari d’aquesta trobada que el 13 de maig reuneix cellers, professionals de l’hostaleria i del turisme per parlar sobre el moment actual i reflexionar sobre el paper de la dona en totes les fases del procés vitivinícola, des de la producció fins a la seva promoció.

L’acte començarà amb la presentació del nou projecte enoturístic del Consell Comarcal. A la taula rodona posterior, les quatre participants analitzaran el paper de la dona en el sector de la vinya i de vi al llarg de la història i l’actual lideratge a molts cellers i Consells Reguladors arreu de Catalunya.

Ponència final de Meritxell Falgueras

Meritxell Falgueras serà l’encarregada de pronunciar la ponència final. Aquesta comunicadora i sommelier es defineix com «un cupatge de lletres i vi». Llicenciada en humanitats i DEA en comunicació, representa la cinquena generació, del celler de vins Celler de Gelida a Sants. S’ha format a Anglaterra, França, Itàlia i als Estats Units, i ha guanyat diversos premis internacionals, com el del millor llibre d’Educació Vinícola del món als Gourmand Awards. També va ser nomenada Millor Sommelier de l’Any 2011 i és col·laboradora habitual en mitjans de comunicació.

Per assistir a aquest esdeveniment gratuït, accediu aquí. L’acte està organitzat per l’EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, el Consell Regulador de la DO Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Cuina del Vent i Caves de Peralada.

Empordà: els més visitables

El recent estudi Wine Travel Observer destaca que la Denominació d’Origen Empordà té els cellers més visitables de Catalunya, si comparem el nombre d’elaboradors amb les instal·lacions visitables. Segons aquest projecte ideat per l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, i subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya, la meitat dels cellers elaboradors de vi a Catalunya són cellers visitables que obren portes per fer enoturisme.

Un 69% dels cellers visitables tenen experiències detallades, mentre que un 31% només indica que estan «oberts a visites», sense donar més detall. Al llarg del 2023 s’han comptat que un 65% de les experiències són fixes, és a dir s’ofereixen al llarg de l’any, i un 35% són esporàdiques, com la visita especial de verema, un concert o un mercat de Nadal.