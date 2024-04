Meritxell Falgueras, ponent convidada a la Jornada d’Enoturisme de Peralada

L’EMPORDÀ i Prensa Ibérica dediquen el seu esdeveniment anual d’enoturisme, al paper de la dona en el món de la vinya i el vi. Per segon any consecutiu, el nou Celler de Peralada és l’escenari d’aquesta trobada que el 13 de maig reunirà cellers, professionals de l’hostaleria i del turisme per parlar sobre el moment actual i reflexionar sobre el paper de la dona en totes les fases del procés vitivinícola, des de la producció fins a la seva promoció.

L’acte comptarà amb presentacions, una taula rodona i una ponència final a càrrec de la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueras (Barcelona, 1981). Es defineix com «un cupatge de lletres i vi». Llicenciada en humanitats i DEA en comunicació, representa la cinquena generació, del celler de vins Celler de Gelida a Sants. S’ha format a Anglaterra, França, Itàlia i als Estats Units, i ha guanyat diversos premis internacionals, com el del millor llibre d’Educació Vinícola del món #ConVinoConTodo als Gourmand Awards. També va ser nomenada Millor Sommelier de l’Any 2011. És col·laboradora habitual en mitjans de comunicació.

Molts aviat s’obriran les inscripcions a través de www.emporda.info per aquesta activitat gratuïta organitzada per l’EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona, el Consell Reguladors de la DO Empordà, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i Caves de Peralada.