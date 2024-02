Vilafant s'ha sumat als reclams per frenar la delinqüència multireincident. Ho ha fet a través d’una moció presentada pel govern municipal (PSC, Junts i Cs) en la sessió ordinària del mes de gener, un document que vol posar de manifest «la urgència d’actuar per posar fi a aquesta situació ja sigui a través d’un reforç judicial o bé revisant el canvi del Codi Penal». «Amb aquesta moció volem reclamar una reforma del Codi Penal pel que fa a la multireincidència, però també demanem a la Generalitat que elabori un estudi sobre l’estat dels nostres jutjats i la sobrecàrrega que aquests pateixen que serveixi perquè el Ministeri de Justícia els reforci», va explicar el regidor de Seguretat, Francesc Gaspar, durant la sessió plenària. El text es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Junts i Cs, l’abstenció de Som Vilafant i els vots en contra d’ERC.

La moció va ser presentada, segons el govern, com una resposta «a la situació que pateixen diferents municipis, en els que la multireincidència delinqüencial dificulta la convivència» i «vol millorar la convivència ciutadana». En aquest sentit, expliquen que les darreres dades del baròmetre d’opinió pública «mostren com la seguretat és una de les principals preocupacions dels ciutadans, amb el mateix percentatge que la preocupació per l’accés a l’habitatge».

Cal recordar que el govern de Figueres (Junts) també presentarà una moció en el ple d'aquest dijous, 1 de febrer, per «combatre» la delinqüència multireincident.

Acord amb Mossos

En matèria de seguretat, durant el ple també es va renovar l’acord amb el Servei Català de Trànsit que permetrà que els Mossos d’Esquadra puguin actuar i sancionar en cas de detectar una infracció en el municipi de Vilafant.

Alhora, en el mateix plenari s’ha aprovat definitivament el pressupost per aquest any 2024, uns comptes centrats sobretot «en la millora de l’espai públic i amb inversions que busquen fer front a la situació de sequera, fent de Vilafant un municipi més sostenible», segons el consistori.

Així mateix, durant el ple, el regidor d’Economia i Hisenda, Víctor Grau, va explicar que en el darrer trimestre del 2023 el pagament mitjà a proveïdors de l’Ajuntament ha estat de 12,5 dies. «Són unes xifres molt positives, ja que hem aconseguit reduir el temps respecte a altres períodes. La llei preveu que el termini màxim de pagament a proveïdors pot ser de fins a 30 dies, i en el cas del nostre ajuntament estem a menys 13 dies de mitjana», va dir Grau.

Durant la sessió plenària també es van aprovar les noves tarifes del taxi, que s’adapten a la normativa vigent actualitzant-ne els preus.