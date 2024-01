El govern municipal de Figueres (Junts) presentarà al ple ordinari del mes de febrer, que tindrà lloc aquest dijous, una moció per combatre la multireincidència delictiva. «En l'àmbit municipal calen solucions i actuacions per tal de posar fre al fet que delinqüents habituals multireincidents posen en dubte la convivència a la ciutat», explica l'Ajuntament en comunicat. La moció, concretament, exigeix al Govern de la Generalitat l’elaboració d’un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, a causa de la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadament. També demana que, tot seguit, «se sol·liciti al Ministeri de Justícia nous jutjats i jutges de reforç».

Alhora, amb aquesta moció, Junts per Figueres «vol manifestar la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal per tal de fer front al fenomen de la multireincidència i la inseguretat ciutadana». En aquest sentit, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, manifestava en una entrevista publicada a l'EMPORDÀ la seva voluntat de combatre la delinqüència multireincident. «Hem de ser implacables. I si el poguéssim fotre fora, l’hauríem de fotre fora. A aquests malfactors i delinqüents reincidents que corren per aquí són indefensables», sentenciava. En aquesta línia, recordava que fa unes setmanes es va poder detenir a Figueres un delinqüent multireincident gràcies al fet que el consistori es va posicionar com a acusació particular. «Els Mossos ens van dir que havien detingut un reincident i que si nosaltres, com a Ajuntament, fèiem d’acusació particular, entraria a la presó. I així ho vam fer», explicava.

«La reforma de la llei no ha demostrat ser efectiva»

Des de l'Ajuntament de Figueres també s'ha posat de manifest que la reforma de l’article 234.2 del Codi Penal per tal de donar una resposta adequada als casos de multireincidència en furts —fins aleshores només es tenien en compte aquells que superessin els 400 euros—, «no ha demostrat ser efectiva». «El problema va més enllà de la tipificació penal i té un dels seus principals orígens la incapacitat del sistema judicial de donar resposta de forma àgil a casos com aquest», anoten en el comunicat. «És urgent un reforç de la capacitat del sistema judicial per entomar els casos de multireincidència i no permetre que la impunitat acabi imposant-se», afegeixen.