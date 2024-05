L’Escala programa activitats per sensibilitzar sobre la diversitat sexual i lluitar contra la LGTI-fobia

Amb l'objectiu "conscienciar i sensibilitzar envers la diversitat sexual i lluitar contra la LGTI-fobia", l'Ajuntament de l'Escala, amb la col·laboració de l'Espai Jove l'Esbotzada, posa en marxa aquest mes de maig un programa d'activitats que volen "celebrar la diversitat". "Volem que l'Escala sigui un municipi on es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Avui en dia encara existeix molta discriminació i violència per l'orientació sexual i identitat de gènere de les persones, i cal combatre-ho", remarca la regidora d'Acció Social, Clàudia de Cruz.

El programa d'activitats s'iniciarà el 17 de maig, Dia Internacional Contra la LGTI-fobia, amb una trobada a l'Espai Jove l'Esbotzada a la qual estan convidats a participar els i les joves, pertanyin o no al col·lectiu LGTBIQ+, "per compartir inquietuds i parlar del que us agradaria en referència a aquesta temàtica", segons explica Camila Ruiz, dinamitzadora de l'Esbotzada.

El programa continua el 12 de juny, dia en què s'ha programat Monòlegs a la plaça, a càrrec de Nus Cooperativa, un espectacle de conscienciació que es durà a terme a la Riba, que és un dels principals punts de pas de vianants del municipi, amb l'objectiu d'implicar-hi el màxim nombre de persones.

Finalment, el 28 de juny, Dia per l'alliberament Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual, s'ha previst un acte institucional, amb la lectura d'un manifest, a la plaça de l'Ajuntament.