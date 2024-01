El jutge ha enviat a presó provisional un lladre multireincident que ha atemorit els botiguers i veïns del centre de Figueres. Així n'informa l'alcalde en una piulada a les xarxes on també destaca que que acumula més de 10 furts en establiments comercials i robatoris amb violència en l'últim mes.

Un dels últims episodis coneguts és el que va tenir lloc el dimarts el matí. Va cometre dos robatoris violents al carrer. En ambdós atracaments va sorprendre les víctimes a la via pública i els va robar telèfons mòbils. Un d'aquests fets va ser al Parc del Bosc. Va assaltar uns adolescents i els va robar els telèfons mòbils. La policia quan el va arrestar li'n va trobar també més de dubtosa procedència, segurament robats. Aquest mateix home també va furtar una ampolla d'oli d'oliva d'una carnisseria de la plaça del Gra al vespre.

Aquest robatori s'ha viralitzat amb un vídeo a les xarxes socials:

Carnisseria Serra, Plaça del Grà de Figueres, ciutat Dels detalls.. mireu el final

Finalment va poder ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un home que acumula molts antecedents i que segons l'alcalde Jordi Masquef en l'últim mes ha realitzat més de 10 furts i robatoris violents a la ciutat. Com que acumulava un llarg historial de furts i robatoris i entre els últims fets que l'han pogut acusar, l'individu ha anat acumulant causes.

Finalment, aquesta setmana el jutge en va ordenar el seu ingrés a presó i els investigadors Mossos d'Esquadra són els que han portat el cas, indiquen fonts municipals.

Aquest és un dels lladres que ha portat de corcoll les últimes setmanes als comerciants de Figueres. Per Nadal van començar a queixar-se a l'ajuntament i a la policia i finalment, Comerç Figueres va engegar una recollida de firmes per demanar que es posés fre a l'onada de furts.

"Que no torni com si res"

Davant la detenció i l'ingrés a presó del multireincident, l'alcalde de Figueres Jordi Masquef ha agraït "la bona feina de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra". El batlle també subratlla que espera que no el torni "a tenir pels carrers de Figueres en 2 dies com si res" i finalment assegura que "qui no tingui cap intenció de respectar les normes i es cregui amb impunitat (gràcies a les lleis que tenim), no pot tenir cabuda a la nostra ciutat. Drets i deures per tothom".

Aquest “presumpte” delinqüent multireincident, que acumula més de 10 furts en comerços i robatoris amb violència (només en aquest últim mes), acaba d’entrar a presó gràcies a la bona feina de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.



Més detencions

A finals d'any, els Mossos d'Esquadra ja van detenir a la Rambla un altre lladre multireincident per furts a la zona comercial i que és un dels que havia participat de l'onada detectada a les botigues del centre. El van sorprendre el carrer Girona i en aquest cas, el van arrestar perquè ja comptava amb una ordre de no apropament a la zona centre, i per delicte lleu de furt a un establiment de la zona.