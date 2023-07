El Tribunal Suprem ha confirmat una sanció de 501 euros a un magistrat de Figueres per dir als agents de la Policia Nacional que portessin un detingut "cagant llets", tal com avança 'El Punt Avui'. Els fets van passar el 2 de gener del 2022, quan els agents del CNP de la comissaria de la Jonquera (Alt Empordà) havien de portar una persona als jutjats de Figueres perquè passés a disposició judicial a la una del migdia. El jutge, que estava al Jutjat de Primera Instància número 3 des del 17 de desembre del 2021, va trucar a dos quarts de dues a la comissaria per demanar que portessin el detingut "cagant llets", després de mitja hora de retard. Els agents van respondre que el cotxe ja havia sortit en direcció als jutjats.

El jutge va tornar a trucar a la comissaria de la Jonquera quan passaven deu minuts de les dues del migdia i els va anunciar que "mai més un detingut passarà a disposició judicial més tard de les onze en aquest jutjat mentre jo estigui aquí". Posteriorment, l'home hauria dit en to irònic que la policia nacional era "un cos exemplar" i que no parlaria més amb ells perquè era "inútil". Per aquest motiu, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va interposar una sanció al jutge de 501 euros per una falta greu de desconsideració als agents de l'autoritat. Considera que el fet de ser magistrat cal garantir un "comportament correcte" amb els funcionaris públics per garantir "el bon funcionament de l'Estat".