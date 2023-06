Carme Casacuberta Comas (Roda de Ter, 1964) és enòloga i llicenciada en Cièncis Químiques i va quedar enamorada de l’Empordà ja fa temps. Tant, que amb el seu marit van decidir crear un celler a Capmany, Vinyes d’Olivardots i que ara dirigeix al costat de la seva filla, Carlota Pena, enòloga com ella. Casacuberta lidera la nova junta de la DO Empordà.

Com és que ha acceptat un repte tan rellevant com és presidir la junta del Consell Regulador?

Sí que és un repte important, però a mi, precisament, m’agraden els reptes. Un d’ells ja va ser, anys enrere, començar a fer vi a l’Empordà sense provenir d’aquest sector. Ho vaig fer perquè creia molt en aquest territori i en les seves possibilitats i potencial, i per això em vaig formar com a enòloga. Tot i no haver nascut aquí, em sento molt empordanesa, aquesta terra té alguna cosa especial que t’atrapa i t’enamora. Aquestes possibilitats no he deixat mai de considerar-les i de posar-les en valor amb la meva feina, en les nostres vinyes i els nostres vins. Aquesta oportunitat l’he vista com un altre pas per intentar col·laborar més en la difusió, promoció i valorització dels vins de l’Empordà. L’objectiu de la DO es potenciar la marca en prestigi i qualitat.

El llistó que deixa la junta que fins ara presidia Xavier Albertí és molt elevat.

«Xavier Albertí i el seu equip han fet una gran feina, amb la complicitat dels cellers, i els resultats obtinguts ho demostren»

Tota la feina que s’ha fet fins ara des de la DO ha estat molt important, hi ha hagut un posicionament i creixement positiu. Des de la nova junta, mantindrem una actitud de continuïtat, aportant les coses noves que calguin, però, com deia, hem de continuar apostant per crear una marca que difongui els valors que volem donar a la nostra Denominació d’Origen. I no només en el mercat local, ens volem expandir el màxim possible a fora i, sobretot, en l’àmbit internacional. La continuïtat també implica seguir preservant la identitat com a territori amb les nostres varietats autòctones i, a més a més, promoure la sostenibilitat en les pràctiques agrícoles per preservar el paisatge de l’Empordà. Xavier Albertí i el seu equip han fet una gran feina, amb la complicitat dels cellers, i els resultats obtinguts ho demostren. Per una banda, ens toca donar continuïtat a molts temes que estan en camí i que encara estan amagats. Per l’altra, hem de continuar apostant per potenciar les varietats locals, impulsant-les i fent-les encara més nostres, perquè aporten singularitat i segell de territori. Són una eina important per a posicionar-nos en els nostres objectius.

Parlant d’objectius, també en té en l’àmbit personal?

Per formació i per vocació, em considero una persona més tècnica que comunicativa. M’esforçaré a fer-ho tan bé com pugui, treballant sempre en equip. Des del vessant tècnic, intentarem que sigui una gran base per tal que es valori encara més tot el que estem fent amb els nostres productes. Vetllarem molt per la qualitat tècnica i que no hi hagi uns ínputs exteriors que facin desmerèixer la nostra credibilitat.

Durant l’acte de comiat celebrat recentment a Capmany, el fins ara responsable tècnic, Antoni Roig, va alertar que tastadors de referència com els de la Guia Peñín advertien de la importància de no adormir-se i continuar buscant l’excel·lència.

Sí, és cert. Ens falta acabar de definir bé aquesta identitat com a Denominació d’Origen, el camí té com a base les nostres varietats, els nostres vins, la seva qualitat i una imatge de marca que comuniqui realment el valor del territori.

Recentment, a Figueres, en una de les xerrades del cicle Biblioteques amb DO, Lluís Tolosa, referent de l’enoturisme en el nostre país, també apuntava que en aquest àmbit cal apostar per la qualitat i fugir de la massificació per no acabar afectant el dia a dia dels cellers.

Totalment d’acord. Tots els estudis interns que tenim sobre aquest tema van per aquí. Estem en el camí d’una eclosió enoturística i es veurà quan tinguem ben definida la nostra imatge de marca. L’enoturisme anirà creixent en els pròxims anys. Hem d’organitzar-lo, dinamitzar-lo, de manera que ens aporti la qualitat que busquem i que, en molts casos, ja hi és.

En l’àmbit de la promoció, aquests darrers anys també hi ha hagut un reenfocament de les fires i mostres a la recerca d’un públic més especialitzat i realment interessat en el producte. Aquí també fugen de la massificació?

És el mateix criteri que hem de seguir amb l’enoturisme. Hem d’arribar a tot el públic, però també hem de professionalitzar totes les fires i esdeveniments perquè la gent entengui que el nostre producte té un valor, hi ha una feina i unes persones al darrere i que es fa en un territori concret, com és l’Empordà. La manera d’aconseguir-ho és donar-hi un caire que transmeti tots aquests missatges.

« Ens hem de plantejar molt a fons els efectes del canvi climàtic i com afrontar-lo»

La sequera, un problema per a tot el sector. L’amoïna?

Molt, i no només per a aquest any, fa temps que l’arrosseguem. Ens hem de plantejar molt a fons els efectes del canvi climàtic i com afrontar-lo. A la vinya hem de fer un treball regeneratiu, de preservació per a minimitzar una mica més les conseqüències. Hem de posar la mirada cap al futur, per saber què més hem de fer i com han de ser les nostres vinyes.

Capmany està preparant l’obertura del centre Vi Vent, dedicat a la vinya i el vi de l’Empordà amb el suport de la DO.

L’impulsa l’Ajuntament, és un projecte molt interessant i que ens pot ajudar a donar a conèixer el territori i la seva activitat. Permetrà viure el món del vi, la seva història i l’activitat agrícola que l’envolta. Des de la DO ens implicarem en la seva dinamització i difusió.