L’antiga Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys s’ha transformat des de divendres passat en un espai per atendre les necessitats de la gent gran del municipi. L’horari d’obertura és de quatre a set de la tarda. L’Ajuntament ha readaptat l’espai transformant-lo en centre de dinamització, cultura i companyia per a la gent gran, on es faran activitats dirigides per una monitora i on també podran anar a llegir, jugar jocs de taula, fer labors, pintar, conversar o passar l’estona.