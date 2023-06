Sis punts de la costa catalana han rebut una bandera negra en l'informe anual d'Ecologistes en Acció que analitza 8.000 quilòmetres del litoral de tot l'Estat. Entre aquestes destaca la que s'ha atorgat al delta de l'Ebre, per l'impacte en l'ecosistema i en els arrossars que tindrà la retallada de la dotació d'aigua pels regants fixada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. L'ONG també ha assenyalat la platja de la Savinosa de Tarragona, on es preveu construir un hub cultural al voltant del preventori o la zona de l'antiga cimentera de Vallcarca, a Sitges, on es vol fer un macrocomplex turístic. A més, ha apuntat l'elevada contaminació al litoral badaloní; l'urbanisme "descontrolat" a Begur o els parcs eòlics marins del Golf de Roses.

Científics trenquen el seu silenci i exposen els seus dubtes sobre l’eòlica marina El document que Ecologistes en Acció ha presentat aquets dimecres, denuncia el que considera “casos flagrants de contaminació i mala gestió ambiental”. Pel que fa a Girona, l’atenció de l’ONG s’ha centrat en el Golf de Roses i en les platges de Begur. En primer lloc, ha recordat que el passat mes de febrer el govern espanyol va donar llum verda al Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim que regularà les zones de la costa en què podran instal·lar-se parcs eòlics marins. L’entitat ha lamentat que el Golf de Roses s’hagi inclòs en aquest llistat, ja que és un espai natural destacat per a Catalunya que, entre d’altres, conté cales d’alt valor paisatgístic, es una reserva de pesca sostenible i acull nombrosos processos migratoris de cetacis i aus. A la demarcació de Girona, també s’ha concedit una bandera negra, en aquest cas per mala gestió, a les platges de Begur. Ecologistes en Acció ha exposat el “descontrolat” urbanisme al qual s’està sotmetent la zona i ha lamentat que els governs locals "estiguin apostant pel ciment i permetent que s’edifiquin urbanitzacions que provoquen una pressió enorme en l’entorn natural, la biodiversitat i els recursos hídrics escassos". Aquesta és una problemàtica que han denunciat diverses entitats ecologistes com SOS Costa Brava o Salvem la Costa de Begur. Dos dels projectes que estan al punt de mira dels ecologistes són la urbanització de la pedrera de S'Antiga i la nova promoció Jardins de Sa Riera Living. Els 227 molins que aspiren a redibuixar el golf de Roses Entre les banderes negres que han recaigut a Catalunya destaca la que fa referència a la mala gestió del delta de l’Ebre. L’ONG ha assegurat que la reducció del 50% de la dotació d’aigua per a les dues comunitats de regants de l’espai natural, posarà en perill de supervivència els ecosistemes deltaics i comprometrà el benestar ecològic del Parc Natural, que és una zona protegida considerada Reserva de la Biosfera. “No estem només davant una qüestió agrícola, sinó que ens trobem davant arrossars que formen part del cos ecosistèmic que identifica, nodreix i permet l'existència en si mateix del Delta”, han considerat els responsables de l’informe. D'altra banda, el document també ha alertat sobre l’impacte del complex cultural projectat a la platja de la Savinosa de Tarragona, a la zona de l’antic preventori. Així, ha indicat que comportarà un creixement urbanístic de fins a 22.000 metres quadrats i ha considerat que els serveis socials i culturals previstos no són necessaris perquè la ciutat ja n’ofereix a d’altres zones molt millor connectades com ara el centre. A la demarcació de Barcelona, les banderes negres del litoral han recaigut, per una banda en l’espai de l’antiga cimentera de Vallcarca, a Sitges, on el govern local hi vol tirar endavant un complex turístic amb apartaments, hotels i una destacada àrea comercial. A més, també inclourà un campus tecnològic i d’altres equipaments. Per la portaveu de l’ONG, Anna Aldarias, aquest és un cas flagrant de mala gestió perquè "es tracta d’una operació urbanística que el que farà serà destruir un paratge amb una importància ecològica i ambiental clau i una gran biodiversitat". Així, ha considerat que aquest espai hauria de protegir-se. A més, a l’àrea metropolitana de Barcelona, Ecologistes en Acció ha assenyalat l’elevada contaminació que registra el litoral de Badalona. Ha relatat que s’hi concentren valors elevats de residus procedents de l’activitat industrial, tant al subsol com a la platja. Aquest fet es veu accentuat per la manca d’un sistema de drenatge d’aigua adequat i una pressió urbanística molt accentuada. Millores destacades Aldarias ha reconegut que "afortunadament, hi ha casos de millores aconseguides gràcies a la mobilització ciutadana i de les organitzacions ecologistes, que han aconseguit paralitzar diversos projectes". S'ha referit a la futura construcció de la nova depuradora de Barbate (Cadis); l'arranjament de l'emissari més les obres de posada a punt del tractament terciari a Roquetas de Mar (Almeria); la neteja de la platja Hípica a Melilla, o les iniciatives polítiques, administratives i judicials esperonades per la pressió social dutes a terme al Mar Menor (Múrcia). “Celebrem aquestes millores, però hem de posar èmfasi que els atemptats ecològics se seguiran reproduint mentre prevalgui el creixement econòmic sobre qualsevol altre criteri i el respecte ambiental brilli per la seva absència", ha considerat la portaveu de l'ONG que ha dit que "sense una economia planificada i sota control democràtic, la vida sempre sortirà perdent".