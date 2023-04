El passat dimecres 12 d’abril a les 20.15 h es va celebrar l’Assemblea general de socis de La Cate on, entre altres punts, es va comunicar la renúncia com a president del Lluís Illa, que, tanmateix, continuarà formant part de la junta del Patronat. En el seu lloc va ser escollit, per unanimitat, Ricard Sayeras Quera, qui fins ara era el secretari de la junta.

Ricard Sayeras, empresari, fa molts anys que està vinculat a La Cate i que forma part de la seva junta. Anteriorment, va ser president dels ‘Pastorets de Figueres’ i va exercir com a periodista durant deu anys. Tot seguit, també per unanimitat, va ser escollida com a nova secretària de l’entitat la Marta Cos Roig, arquitecta i membre de junta. Agraïm la ingent feina feta pel president Lluís Illa durant tots aquests anys de dedicació absoluta a l’entitat i de suport al teixit cultural de la ciutat i de la comarca, i felicitem en Ricard Sayeras i la Marta Cos tot desitjant-los molts èxits en aquesta nova etapa que engega La Cate. Lluís Illa, president de La Cate: «Cal una renovació, ha d’entrar gent jove»