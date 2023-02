Figueres aprova en tercera convocatòria un Compromís educatiu que substitueix el Pacte inicial

La tercera és la bona, això és el que ha passat en el transcurs del ple ordinari de febrer, celebrat aquest dilluns a Figueres. Després d’haver quedat sobre la taula en les dues convocatòries anteriors, el plenari ha aprovat la proposta de Pacte educatiu de ciutat, però ho ha fet reconvertint-lo en un document d’intencions que porta per títol «Compromís educatiu de ciutat: propostes i mesures». L’aprovació ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

El document manté els onze objectius de l’anterior, amb la reconversió de l’escola Josep Pous i Pallach com a tema destacat, a més de buscar una zonificació idònia de Primària del municipi per al curs 2024-25 per tal d’assolir una distribució equitativa de l’alumnat entre tots els centres educatius de la ciutat. El ple ha tornat a ser boicotejat amb sorolls exteriors per part del col·lectiu d’agents de la Guàrdia Urbana, el qual manté les seves protestes contra el govern municipal.

En el capítol de precs i preguntes, tots els grups han votat una moció a favor de demanar una millora de la situació judicial de Figueres, demanant tres nous jutjats i més personal, com anteriorment ja ho havien fet els diferents col·lectius vinculats al tema. El regidor Alfons Martínez Puig ha recordat que el partit judicial de Figueres "és el primer de Catalunya en nombre de municipis i el segon d'Espanya".