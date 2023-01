La Guàrdia Urbana de Figueres ha reprès aquest dilluns les protestes al pla i durant tota la sessió prop d'una quinzena d'agents han estat proferint xiulets des de l'exterior. Els assistents també han dut pancartes on s'hi podia llegir 'Mentiu als ciutadans i als treballadors'; 'Vergonya de govern' o 'Casellas: "Posant desordre".

Fa unes setmanes el sindicat SIP-Fepol va trencar negociacions amb l'equip de govern, que havia reprès després del conflicte per les hores extra de l'Acústica. "La gota que vessat el got", va explica el delegat del sindicat, Sergi Fernandez, era la intenció d'incloure a les fitxes laborals la disponibilitat sense pagar-la. A això, s'hi suma que no s'han inclòs tres noves fitxes que havien "pactat" i que se'ls ha "exclòs" de l'augment de remuneració per treballar festius i per nocturnitat, que sí que s'ha aplicat en els treballadors esportius i de museus.

La decisió de tornar al "conflicte" és compartida amb el sindicat CSIF i, a banda dels plens, també es volen convertir en "actors" presents als actes electorals "sobretot d'Agnès Lladó i Pere Casellas".