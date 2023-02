El Col·legi de l'Advocacia de Figueres i el de procuradors de Girona se sumen a les reivindicacions que en les darreres setmanes han fet funcionaris i jutges dels jutjats de Figueres per denunciar la situació de col·lapse que viuen i reclamar més personal i nous jutjats. En un escrit que han fet arribar al jutjat degà, els lletrats reclamen que es cobreixin les places de funcionaris que corresponen i que "com a mínim" un nou jutjat i que sense més "dilació" es faci la divisió de jurisdiccions. D'altra banda, el PSC portarà una moció al ple de dilluns per demanar nous jutjats i ampliar la plantilla.

Més d'un centenar de gestors, tramitadors i auxilis judicials van denunciar fa dues setmanes la situació de "col·lapse" que des de fa temps viuen als jutjats de Figueres. En un escrit, els funcionaris demanaven més personal i nous jutjats.

Asseguren que estan "al límit" i que calen dos nois jutjats de primera instància i instrucció –amb separació de jurisdiccions-; un nou penal, que el número 7 passi a ser exclusiu de violència sobre la dona i que s'ampliï la plantilla dels jutjats d'instància i instrucció i del registre civil, amb un funcionari de tramitació processal i administrativa per als jutjats mixtes i un auxili per al registre civil. D'aquesta manera, diuen, passarien a tenir la mateix plantilla que els jutjats de Girona per ser plaça de magistrat.

A més i com a mesura d'urgència mentre es facin els tràmits, reclamen que es nomenin reforços per a tots els jutjats mixtes, els penals i el registre civil per pal·liar la càrrega de treball que suporten.

A les seves reivindicacions s'hi van sumar els jutges i magistrats pocs dies després i ara ho fan els advocats i els procuradors. En un escrit, el col·legi d'advocats de Figueres recorda que la situació de Figueres es veu reflectida "any rere any" a la memòria de l'Audiència de Girona i a la del TSJC.

En aquest sentit, remarquen que es tracta del partit judicial amb major nombre de municipis de Catalunya" i que des del 1997 van passar a ser plaça de magistrat sense que s'hagi correspost en nombre de funcionaris.

"Per tant la primera de les reivindicacions ha de ser que es cobreixi adequadament i d'acord amb la categoria que els hi correspon, les places de funcionaris/es que els han de servir els diferents òrgans judicials, però evidentment això no és suficient, cal imperiosament la creació, com a mínim, de un nou Jutjat i que es procedeixi ense més dilació a la divisió de jurisdiccions", insisteixen a l'escrit signat pel degà Joan Ramon Puig Pellicer i la secretària.

D'altra banda, recorden que, probablement, "l'estat de tramitació legislativa de les anomenades lleis d’eficiència, organitzativa, processal i digital, porti a la desaparició de l'actual planta judicial i la seva substitució pels Tribunals dits d'Instància amb diverses seccions", però "seguirà essent necessari l'augment de la plantilla de funcionaris/es, així com l'augment del nombre de places de magistrats/des que donin servei a les diferents seccions amb les que s'haurà de dotar al futur Tribunal d'Instància".

Els procuradors, per la seva banda, asseguren compartir les "reivindicacions" dels jutges i magistrats i s'adhereixen al contingut de l'acta que van aprovar per unanimitat la setmana passada.

També al ple de Figueres

La situació arribarà també al ple de Figueres de dilluns. El PSC presentarà una moció per demanar que s'ampliï la plantilla de personal i "es creïn els jutjats de primera instància i instrucció i penals que siguin necessaris per posar fi a l’actual col·lapse que pateix el partit judicial". Els socialistes qualifiquen de "gest inèdit" que els jutges i magistrats hagin denunciat la situació i diuen que posa de manifest "la gravetat de la problemàtica".