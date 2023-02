Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 6:

Agnès Lladó (ERC): "Compromís educatiu"

Sempre diem que els joves són el futur, però no em canso de repetir que també són el present. Per això, l’educació és imprescindible, és un dret fonamental i una eina de transformació social que ha d’estar a l’abast de tots els infants. Per això les ciutats i les administracions tenim el deure d’oferir un projecte educatiu que prevegi tant la formació com l’educació basada en valors i actituds. Per això donem tanta importància a l’educació, perquè tenim la voluntat de fer de Figueres una ciutat educadora i compromesa. I és que només evolucionarem com a societat si fonamentem l’educació en el rigor i el coneixement, amb principis, valors i vocació. El Compromís Educatiu de ciutat ja és una realitat. El ple d’aquest dilluns li ha donat llum verda. L’educació és el pilar fonamental en el qual se sustenta la nostra societat. Per sobre de qualsevol interès individual, col·lectiu, personal i polític, sempre hi ha d’haver l’educació, una peça clau per fer la nostra ciutat més cívica, més educadora, més cohesionada i més justa. Aquest és un compromís, que s’ha elaborat durant més de dos anys, treballant per buscar la unanimitat i el consens, que diagnostica la situació dels centres educatius de la ciutat i que alhora traça i planifica les línies per portar a terme els propers anys. En definitiva, aquest pacte educatiu de ciutat ha de permetre encarar l’educació de Figueres dels pròxims anys.

José Castellón (Guanyem Figueres): "Rehabilitació d'edificis"

Aquest dimecres, a les sis de la tarda, a la sala de plens ens trobarem amb els veïns de la zona sud-oest del centre històric a una reunió informativa sobre els ajuts per la rehabilitació energètica d’habitatges. Les pròximes setmanes convocarem els veïns de la zona nord-oest i de Sant Josep. Parlarem de la posada en marxa de l’Oficina que disposa d’una treballadora social i d’una arquitecta tècnica que donen suport a les comunitats per tal que puguin presentar els seus projectes que podran rebre subvencions d’entre el 40% i el 100% del cost. L’Àrea d’Habitatge va presentar proposta a la Generalitat per tal d’aconseguir fons europeus. Ens van atorgar 4 MEUR que gestionem a través del programa d’ajuts per a les actuacions de millora pel que fa als edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges i els habitatges unifamiliars i inclou finestres, façanes, impermeabilització de la coberta i instal·lació de climatització... i del programa d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes. Aquesta línia de subvencions està limitada a unes zones de la ciutat que encaixen amb la les característiques que va establir la Generalitat a la convocatòria. La resta de zones poden acollir-se a altres línies de subvenció de rehabilitació i es poden informar a través de la pàgina web d’habitatge.

Jordi Masquef (JxF): "Educació amb participació"

Hem votat Sí al document «compromís educatiu de ciutat: propostes i mesures» però un Sí molt crític. Crític per la persona a qui se li va encarregar la redacció del document preliminar, el Sr. Martí Fonalleras, càrrec d’ERC, així com el seu cost: 15.000 euros. Crític també pel fet que el document no tracta sobre aspectes tan importants com l’educació en el lleure, el Pla educatiu d’entorn, la formació d’adults o l’absentisme. I sobretot crític, per no tenir en compte (increïblement) les opinions dels directors dels centres de primària i secundària de la ciutat, que van fer arribar el seu malestar a l’alcaldessa. Junts per Figueres va posar de manifest aquest extrem i va aconseguir que el punt no es votés en l’anterior ple. Era clara la desconnexió entre la part política i el sector educatiu i hauria estat un error aprovar aquell document. Ara, el govern, en una operació de maquillatge, ha portat a aprovació del ple aquest document, que ha passat de ser un Pacte Educatiu a un simple compromís que conté declaracions de bones intencions i poc més. Si a partir del maig governem, ens comprometem a abordar amb la profunditat i cura que mereix, un tema tan important com és l’educació i ho farem amb la complicitat del sector educatiu.

Héctor Amelló (Cs): "Escales segures"

Les últimes dades publicades pel Ministeri de l’Interior mostren un augment de gairebé el 30% del total d’infraccions penals conegudes durant l’últim any a Figueres. Aquestes dades certifiquen que la inseguretat s’està cronificant a la nostra ciutat i els veïns tenen raons objectives per a estar preocupats.

Al costat de l’increment dels delictes, es multipliquen les conductes incíviques, sorolls o falta de respecte a la convivència en veïnats i comunitats de veïns. Les comunitats de veïns es troben indefenses davant d’individus que fan impossible una mínima convivència: ocupacions il·legals, sorolls, festes, incompliments de la normativa... Aquests veïns veuen com cada dia que passa les seves escales són més insegures, sumen problemes que s’enquisten i que costen molt resoldre. Per això des de Ciutadans hem proposat impulsar un programa específic d’«Escales i comunitats segures» que, mitjançant un procediment d’adhesió, puguin subscriure veïnats i comunitats de veïns per a millorar la seguretat i tranquil·litat de la comunitat i el barri. L’objectiu és la ràpida intervenció davant els delictes, les ocupacions il·legals i l’incivisme.

Viure més segurs, és garantir els nostres drets i això és viure més lliures.