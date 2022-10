Després d’un llarg recorregut urbanístic promogut per l’Ajuntament de Figueres i l’Institut Català del Sòl de la Generalitat, el 13 de març de 2011 es va inaugurar oficialment l’anomenat Parc de les Aigües, el segon pulmó verd que Figueres incorporava a la ciutat i que generava un nou espai de desenvolupament urbà de la ciutat.

El parc i els nous carrers generats en el sector avinguda Costa Brava tenia com a principal objectiu recosir una trama urbana de la ciutat que encara tenia usos agrícoles entre l’antic carrer de la Jonquera, rebatejat com a avinguda de Perpinyà en temps de l’alcalde Joan Armangué, i els barris dels Cendrassos, l’Horta de l’Hospital i l’Horta d’en Capallera. El parc de les Aigües va arribar a guanyar el premi FAD d’arquitectura per la seva singular configuració.

Les primeres edificacions es van aixecar en els terrenys de l’antiga factoria de la llet Ram i van donar peu a l’allargament del carrer Montgó i la creació de la plaça dels Aiguamolls.

Des d’aleshores, les operacions urbanístiques, públiques i privades, s’han anat demorant per causes diverses, entre ells les fallides d’algunes empreses promotores i les successives crisis immobiliàries.

La situació ha començat a fer un gir important en aquest mandat i tot fa pensar que ben aviat es començaran a veure moviments de terres en aquest espai. El primer d’ells pot ser la construcció d’un supermercat. El mes de febrer passat, l’Incasòl va vendre a l’empresa Consum Cooperativa dues parcel·les del sector residencial avinguda Costa Brava. La cooperativa hi construirà un supermercat i un aparcament amb capacitat per a uns 80 vehicles.

Els terrenys estan situats davant de la cruïlla del carrer Barceloneta i sumen un total de 4.105 metres quadrats de sòl, 4.105 metres quadrats de sostre i 8.715 metres quadrats de sostre per a habitatges. L’import de l’operació de compravenda es va tancar per valor de 2,38 milions d’euros. «Amb aquesta obra podem dir que el parc de les Aigües comença a moure’s i esperem que les altres operacions urbanístiques prosperin», diu el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel. De fet, aquest mateix octubre, la Junta de Govern de l’Ajuntament ja va aprovar la concessió de la llicència municipal d’obra major per a la construcció d’aquest edifici comercial, que estarà situat en el número 1 del carrer Sant Pere de Rodes.

Habitatge de lloguer

Amb anterioritat, l’1 de setembre passat, la mateixa Junta de Govern ja havia aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Figueres, Incasòl i AHC, per a la construcció de 51 habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible destinats als joves en aquest mateix sector. El cost de construcció, aproximat, de 7,40 M€ (sense IVA).

Aquests terrenys de 2.586,37 m² de superfície registral i 2.587 m² de superfície cadastral, estan situats al carrer Sant Climent Sescebes 8 i avinguda Costa Brava 25, de Figueres. Segons l’Ajuntament, «les obres s’iniciaran aquest any 2022, i responen a les conclusions de l’estudi de necessitat d’habitatge de lloguer a Figueres que va redactar Incasòl l’any 2020».

Per a l’alcaldessa, Agnès Lladó, «l’emancipació dels joves és una de les nostres prioritats. Aquest conveni és un pas endavant per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves de la nostra ciutat. Hem de continuar treballant perquè la joventut de Figueres pugui dur a terme el seu projecte de vida a la ciutat, i garantir un habitatge accessible és el primer pas».

Per al regidor de Serveis Comunitaris, Habitatge i Foment de la Participació, José Castellón, «un dels principals objectius que teníem en aquest mandat era la consolidació d’un parc públic d’habitatge. Un parc que hem doblat aquests últims anys. Arribarem als 200 habitatges públics abans de la finalització del mandat».