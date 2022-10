El Parc de les Aigües està plenament consolidat com a gran bossa d’aparcament lliure gratuït situat a prop del centre comercial. Cada dia és utilitzat per centenars de treballadors que tenen la seva feina en diversos punts de la ciutat, a més a més dels veïns dels diversos barris que l’envolten i que, en molts casos, van ser concebuts sense gaires espais oberts i amb poques places d’aparcament en els edificis privats.

L’existència de pàrquings públics ben condicionats es materialitza en el rec Arnau i en els solars a tocar la plaça Lluís Companys. Tanmateix, també hi ha parcel·les edificables que avui serveixen d’aparcament a la vora del barri de l’Horta Capallera i en el cor del Parc de les Aigües. Temps enrere, el gran solar de l’avinguda de Perpinyà també va funcionar com a punt estratègic llogat per l’Ajuntament a l’Incasòl, però va caldre tancar-lo un cop l’organisme de la Generalitat va vendre els terrenys a una empresa privada.

Cal afegir que aquesta zona de la ciutat també rep els turistes i visitants que arriben a Figueres en qualsevol època de l’any. Un simple cop d’ull als carrers i esplanades del Parc de les Aigües permet detectar que en un futur no gens llunyà, quan es comencin a urbanitzar les finques edificables, es pot generar una necessitat d’espai públic d’aparcament que avui és majoritàriament provisional.