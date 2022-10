Els terrenys de l’actual Parc de les Aigües estan ubicats a l’antiga finca agrícola coneguda com a Mas Torrent. L’edificació és de propietat municipal d’ençà que es va desenvolupar tot el sector, però mai ha tingut un ús definit, malgrat els objectius que s’han anat marcant els successius governs municipals. Aquest mateix any, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, avançava que l’equip de Govern estava treballant en un avantprojecte que ha de preveure els valors de la masia i alhora definir-ne els usos. «Figueres està mancat d’un hotel d’entitats, un espai per a joves és un dels usos que estem valorant», afirmava Amiel en declaracions a l’Empordà. L’edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), va estar ocupat en els seus inicis. Cap al 2012, diversos col·lectius van reivindicar el seu ús com a espai d’activitats socials. En el seu exterior hi ha la popular Font de les Pilars.